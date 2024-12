Faroeste com Kevin Costner é tesouro inestimável na Netflix

Em 2019, “Estrada Sem Lei” finalmente ganhou vida após uma longa trajetória de desenvolvimento, trazendo às telas uma história que esteve em pauta por décadas. Sob a direção de John Lee Hancock e com roteiro assinado por John Fusco, o filme é protagonizado por Kevin Costner e Woody Harrelson. A gênese desse projeto remonta às lendas de Hollywood, Robert Redford e Paul Newman, celebrados por sua colaboração em “Butch Cassidy and the Sundance Kid”. Eles desejavam explorar a caçada a Bonnie e Clyde pela perspectiva dos policiais que os detiveram. Contudo, com o falecimento de Newman antes do início das filmagens, Redford optou por abandonar o projeto, adiando sua realização por anos.

Inicialmente, Newman e Redford foram cogitados para viver os detetives Frank Hamer e Maney Gault, os homens encarregados de localizar e capturar os infames criminosos. Durante a década de 1930, Bonnie e Clyde alcançaram notoriedade ao desafiar as autoridades, transformando-se em ícones de uma rebeldia romantizada que seduziu a opinião pública. “Estrada Sem Lei”, disponível na Netflix, se distancia dessa visão glamourosa, optando por um retrato mais realista do trabalho policial que levou ao fim da dupla.

Kevin Costner foi sondado para interpretar Frank Hamer em 2009, mas, à época, recusou o papel, acreditando ser jovem demais para encarnar o veterano policial. Liam Neeson chegou a ser confirmado para o papel principal, mas também deixou o projeto. Apenas em 2019, Costner aceitou o desafio, embarcando em uma preparação rigorosa que incluiu ganhar dez quilos para conferir maior autenticidade à sua interpretação.

A narrativa acompanha Hamer e Gault, dois ex-policiais veteranos convocados de volta ao serviço ativo para liderar a caçada a Bonnie e Clyde. Conhecidos por uma série de assaltos e assassinatos, que incluíam a morte de policiais e civis, os criminosos se tornaram figuras admiradas em Dallas e exaltadas pela imprensa da época. No entanto, “Estrada Sem Lei” revela um retrato menos romantizado: Bonnie e Clyde eram, de fato, criminosos violentos cuja jornada chegou a um fim abrupto em 23 de maio de 1934, durante uma emboscada policial cuidadosamente planejada.

Além de retratar os eventos que culminaram na captura da dupla, o filme explora os desafios enfrentados pelos detetives. Hamer e Gault precisaram lidar não apenas com as dificuldades inerentes à investigação, mas também com a concorrência do FBI, que empregava técnicas mais modernas, contrastando com os métodos tradicionais dos veteranos. A presença de Ma Ferguson, interpretada por Kathy Bates, intensifica ainda mais a pressão sobre os protagonistas, destacando as complexidades políticas e institucionais da missão.

A caçada a Bonnie e Clyde é apresentada como um trabalho meticuloso e extenuante, que exigiu paciência, atenção aos detalhes e uma determinação inabalável. “Estrada Sem Lei” combina elementos de thriller policial com a atmosfera de um faroeste clássico, criando uma narrativa tensa e envolvente. As atuações de Costner e Harrelson são pontos altos da produção, transmitindo com precisão a complexidade emocional de seus personagens. Em meio à tensão crescente, o filme equilibra momentos de seriedade com toques de humor sutil, proporcionando uma experiência cinematográfica rica e cativante.