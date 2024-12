Não respire, não pisque: o suspense eletrizante da Netflix que prende, sufoca e não solta até o último segundo

“Bagagem de Risco” mira alto ao buscar o mesmo fôlego explosivo de “Missão Impossível”, mas o faz de forma hesitante. Ethan Kopek, o protagonista com nome sugestivamente familiar, lembra seu homônimo em cenas de ação, porém carece do magnetismo e da desenvoltura essenciais para cativar o público em um enredo que exige tensão constante. Enquanto Ethan Hunt domina penhascos e helicópteros com maestria, Kopek parece um passageiro prestes a perder os sentidos em uma turbulência imprevisível, sufocado pelo peso de uma situação tão inesperada quanto perigosa.

Durante quase três décadas, Ethan Hunt sustentou a franquia com pulso firme, mergulhando em narrativas expansivas, marcadas por sequências de ação elaboradas e orçamentos milionários. Suas histórias estendem-se além das duas horas tradicionais e reverberam na mente dos espectadores muito após o desfecho. Já Ethan Kopek, por outro lado, tropeça sob o olhar atento de Jaume Collet-Serra, parecendo fragilizado pelas circunstâncias insanas de sua missão — uma véspera de Natal em um aeroporto caótico, onde cada movimento errado pode ser fatal.

Narrativas de ação vivem dessa dualidade angustiante: a adrenalina dos confrontos e o subtexto mais sombrio de uma sociedade que substituiu o prazer cotidiano pela ansiedade permanente. Kopek, um agente em treinamento da TSA, é rapidamente transformado em alvo ideal de um antagonista enigmático. Chantageado e coagido a autorizar a passagem de uma bagagem suspeita, sua missão parece uma metáfora de nosso mundo contemporâneo: uma viagem tensa, à mercê de forças invisíveis.

O roteiro de T.J. Fixman e Michael Green constrói o aeroporto natalino como um microcosmo do caos moderno, cada atraso e cada fila lembrando um possível colapso iminente. Apesar das atuações competentes de Taron Egerton e Jason Bateman, os dois heróis não conseguem preencher todas as lacunas da narrativa. O ritmo frenético e os 120 minutos de duração mais se assemelham a uma criança birrenta em busca de atenção, do que a uma experiência envolvente e satisfatória.