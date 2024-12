Um romance que ultrapassou os limites e fez a Netflix ser processada

Renunciar a sonhos em prol de uma causa maior que a própria vida pode não ser tão absurdo quanto parece. Independentemente do que se diga, o amor sempre foi — e continuará sendo — a aspiração suprema da humanidade. Experimentar esse sentimento arrebatador, que conforta enquanto atormenta, que desorienta ao iluminar recantos obscuros da alma, é um dos privilégios mais extraordinários da jornada humana. Com o tempo, ao perceber que a sinceridade sustenta essa experiência, vem a compreensão de que o outro também merece esse deleite. Contudo, quando o amor se submete a raciocínios e cálculos, transforma-se em qualquer coisa, menos amor genuíno. Ao se dar conta de que ama, pouco importa se é correspondido; a única verdade é se deixar absorver por esse fenômeno que confirma que a árdua travessia pela vida não é em vão. Há uma promessa de refúgio e alegria no caos da existência, e todos merecem encontrá-la.

Ainda que o amor seja grandioso, compartilhar a vida com alguém expõe facetas inquietantes — e, por vezes, devastadoras. Em “Paixão Sufocante” (2022), David M. Rosenthal constrói uma visão sem filtros dos vícios relacionais. A história explora uma paixão que, como tantas outras, começa promissora, mas degenera por razões inevitáveis. Rosenthal disseca essa dinâmica através de personagens que confundem a intensidade da paixão com o verdadeiro amor. O filme conduz o espectador a momentos de perplexidade e tensão, graças à cinematografia excepcional de Thomas Hardmeier.

Inspirado na história de Audrey Mestre (1974-2002), o roteiro acompanha Roxana Aubry, uma estudante de biologia marinha interpretada por Camille Rowe. Entediada pela monotonia que muitas vezes aflige jovens ricas e desorientadas, Roxana decide fazer um retiro na Riviera Francesa. Lá, encontra Pascal Gautier, um mergulhador vivido por Sofiane Zermani, cuja presença a fascina de imediato. Rosenthal celebra o encontro entre os dois, em uma alusão à poesia de Vinicius de Moraes, mas logo o foco se desloca para os desencontros que definirão seus destinos, especialmente o de Roxana.

A transformação de Roxana é apresentada com uma sutileza envolvente. A paixão avassaladora do título não demora a se manifestar: Pascal representa a vida aventureira que ela sempre desejou. No entanto, o ponto crucial da narrativa está na forma como Roxana deseja não apenas acompanhar Pascal, mas superá-lo. Conforme a trama se aproxima do clímax, Rosenthal intensifica o drama, revelando a personalidade manipuladora e perigosa de Pascal. Zermani encarna um conquistador cuja autoconfiança beira a psicopatia, evocando a figura trágica de Édipo, cujos dons não o protegeram das armadilhas do destino.

Audrey Mestre morreu em 12 de outubro de 2002, na República Dominicana, durante uma tentativa de quebrar o recorde mundial de mergulho de 171 metros — movida pelo amor ao homem que a ensinou a desafiar as profundezas do mar e de si mesma.