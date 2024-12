Melhor faroeste dos últimos 3 anos, vencedor do Oscar indicado a 320 prêmios está na Netflix

O faroeste, tradicionalmente associado a narrativas de heroísmo e virilidade, há tempos vem sendo reinterpretado por perspectivas inusitadas. Com “Ataque dos Cães” (2021), Jane Campion adentra esse território ao subverter as convenções do gênero, explorando masculinidades tóxicas e vulnerabilidades ocultas. Nesse cenário, Benedict Cumberbatch assume o papel central, entregando uma performance que rompe com sua zona de conforto habitual. Conhecido por papéis de intelectuais excêntricos como Alan Turing em “O Jogo da Imitação” e o antagonista Khan em “Além da Escuridão – Star Trek”, sua escalação como o áspero rancheiro Phil Burbank inicialmente pode soar desajustada, mas é justamente essa desconexão que sustenta a força do filme.

Phil é a personificação do isolamento emocional. Sujo, com roupas amarfanhadas e uma postura intimidante, seu ideal de masculinidade foi moldado na juventude por Bronco Henry, uma figura lendária que nunca aparece na tela, mas cuja presença permeia a narrativa. Phil acredita que o medo é sua maior arma, um escudo contra as emoções que ele não sabe como lidar. Entretanto, essa casca dura esconde um homem assombrado por perdas e desejos reprimidos, construindo um personagem complexo que desafia as dicotomias de herói e vilão.

No centro da trama está o contraste entre Phil e seu irmão George, interpretado com nuance por Jesse Plemons. Gentil e compassivo, George é o oposto do irmão, suportando pacientemente suas humilhações e insultos. A relação entre os dois se complica ainda mais quando George conhece Rose (Kirsten Dunst), uma viúva resiliente que administra um restaurante local. A química entre George e Rose é instantânea, e logo eles se casam, levando ela e seu filho Peter (Kodi Smit-McPhee) para viverem no rancho.

A entrada de Rose e Peter no ambiente hostil de Phil desencadeia uma série de tensões. Durante um jantar no restaurante de Rose, Phil se fixa em delicadas rosas de papel decorando as mesas, presumindo que tenham sido feitas por ela. Ao descobrir que são obra de Peter, seu desdém é imediato e cruel. A sequência, que culmina em Rose chorando descontroladamente, é um dos momentos mais marcantes do filme, evidenciando a habilidade de Campion em orquestrar cenas carregadas de subtexto emocional.

Conforme a narrativa avança, o espectador é levado a perceber que o comportamento abusivo de Phil é uma máscara para seu sofrimento. Sua relação com Bronco Henry não era apenas de mentor e aprendiz, mas um amor que ele nunca conseguiu expressar ou superar. É Peter quem primeiro identifica essa vulnerabilidade, aproximando-se de Phil de maneira que desarma sua hostilidade. A dinâmica entre os dois se torna o coração do filme, uma dança sutil de poder, atração e perigo.

Campion, adaptando o romance homônimo de Thomas Savage, escolhe deixar os aspectos mais explícitos dessa relação no subtexto, um contraste deliberado com suas obras anteriores, como “O Piano”. Essa abordagem sutil intensifica a tensão e o impacto emocional, culminando em um desfecho que provoca reflexão sobre os limites da redenção e o ciclo de violência.

O trabalho de Campion é amplificado pelas performances de seu elenco. Cumberbatch entrega uma atuação visceral, onde cada gesto e olhar revelam as camadas contraditórias de Phil. Smit-McPhee, por sua vez, confere a Peter uma mistura intrigante de fragilidade e determinação, enquanto Dunst interpreta Rose com uma sensibilidade que torna sua trajetória ainda mais trágica.

No entanto, o grande mérito de “Ataque dos Cães” é a forma como Jane Campion desconstrói o mito do faroeste para expor a vulnerabilidade humana. Ao explorar como desejos reprimidos e traumas moldam comportamentos, o filme se transforma em uma obra inquietante e intelectualmente estimulante, reafirmando o talento de sua diretora. É uma pena, porém, que Campion seja uma presença tão esporádica no cinema. Seu olhar único faz falta em uma indústria que ainda carece de vozes tão autênticas e desafiadoras quanto a dela.