O filme que superou as bilheterias de Barbie e Oppenheimer em sua estreia e ganhou o Oscar 2024 está na Netflix — e você nem percebeu

Violências inomináveis ganham forma em um gigantesco lagarto em “Godzilla Minus One”, um tributo digno às sete décadas do monstro mais icônico da história do cinema. Desde sua estreia sob a direção de Ishirō Honda em 1954, a franquia mantém sua força com uma criatura que personifica impiedosamente as mazelas humanas, abandonando as profundezas do Pacífico para transformar o Japão em cenário de devastação, agora às vésperas do término da Segunda Guerra Mundial.

A narrativa conduzida por Takashi Yamazaki, que também assina o roteiro ao lado de Takeo Murata, aprofunda-se à medida que o colossal Godzilla avança, impondo o caos e desorientando as autoridades japonesas. É nesse cenário de desespero que surge um improvável protagonista, confrontando o ciclo de destruição com a força de sua determinação. Embora a produção revisite elementos consagrados nas 37 obras anteriores, ela se coloca como um elo entre o passado da franquia e sua futura expansão, preparando terreno para “Godzilla e Kong: O Novo Império” (2024), dirigido por Adam Wingard, onde o monstro encontrará um aliado igualmente assustador em uma inesperada jornada de quase redenção.

O epicentro humano dessa história é Koichi Shikishima, um alferes marcado pelo retorno ileso de sua missão como kamikaze. Em meio à aniquilação causada pelo Big G, ele falha em se consolidar como o salvador esperado por uma nação em ruínas. Após um ano de destruição, em 1946, no cenário desolador de um Japão em escombros, Shikishima é confrontado por uma mulher que não apenas denuncia sua covardia, mas também revela sua complexidade moral. Entre o peso de suas aspirações patrióticas e a busca por autopreservação, emerge um personagem dilacerado, cuja hesitação reflete o turbilhão interno de uma terra dividida entre memória e reconstrução.

Nesse momento, Yamazaki conduz a narrativa para territórios mais densos, abordando o ultranacionalismo e a xenofobia com uma sutileza cortante. Ryunosuke Kamiki entrega uma performance que encapsula o tormento interior de Shikishima, um homem despojado de qualquer âncora emocional ou social, assombrado pela culpa e pelo senso de responsabilidade sobre a devastação que assolou seu povo. Ele acredita encontrar redenção ao se devotar a ajudar os sobreviventes, uma tentativa de mitigar a sombra do passado que o persegue.

A profundidade do enredo é enriquecida por personagens como Kenji Noda, um engenheiro de armas interpretado por Hidetaka Yoshioka, e Sosaku Tachibana, um ex-mecânico da Marinha vivido por Munetaka Aoki. Apesar de sua ênfase em protagonistas masculinos, a história encontra equilíbrio ao introduzir Noriko Oishi, interpretada por Minami Hamabe, e sua filha adotiva Akiko, vivida por Sae Nagatani, que injetam altruísmo e ternura no universo dominado pela dureza de Shikishima e seus companheiros. E, embora Godzilla permaneça como um grandioso coadjuvante, sua presença — paradoxalmente secundária — é magistralmente articulada, reforçando seu papel como símbolo das forças indomáveis que transcendem o controle humano.

Ao explorar os dilemas de seus personagens e os ecos das catástrofes humanas, “Godzilla Minus One” emerge como uma obra que vai além do entretenimento, penetrando em questões profundas e ressonantes. Aqui, a monstruosidade é apenas uma lente — sombria, mas indispensável — para examinar a fragilidade, o arrependimento e a luta por reconstrução, tanto de um país quanto de seus indivíduos.