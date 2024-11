Como fortalecer o sistema imunológico de forma natural

O sistema imunológico, ou imune, tem a função de proteger o nosso corpo de ameaças externas como patógenos. Todos os sistemas imunológicos são diferentes, mas você sabia que existem várias formas de fortalecer as defesas do seu corpo de forma natural?

Se deseja aumentar as defesas do seu corpo e melhorar a sua saúde física e mental, experimente as nossas dicas 100% naturais para fortalecer o sistema imunológico:

Coma alimentos ricos em antioxidantes

Quando ingerimos toxinas ou temos hábitos pouco saudáveis, o corpo acumula radicais livres que podem levar ao estresse oxidativo. O estresse oxidativo tem um impacto negativo enorme em nosso bem-estar, destruindo células e aumentando o risco de câncer, entre outros problemas.

Os antioxidantes presentes em alimentos são ideais para fortalecer o sistema imunológico porque combatem esses radicais livres e tornam nossas células mais resistentes.

Vegetais e frutas tendem a ser muito ricos em antioxidantes, mas você também pode experimentar ingerir alimentos como grãos integrais, chá-verde e chá-preto ou, para algo mais doce, chocolate amargo.

Não se esqueça das vitaminas e minerais!

Uma alimentação equilibrada é fundamental para fortalecer o sistema imunológico, mas não apenas devido aos antioxidantes! As vitaminas e minerais são igualmente importantes e devem ser consumidos diariamente.

Para vitamina C, considere ingerir frutas como a laranja e vegetais como o brócolis. Frutos secos e grãos, por sua vez, são uma fonte rica de zinco. Para obter vitamina D, é aconselhável comer peixes (quanto mais gordurosos, melhor!) ou ovos, que também são excelentes fontes de proteína.

Experimente óleos à base de plantas

Nem todas as pessoas utilizam óleos à base de plantas, mas eles podem ter um efeito positivo enorme no sistema imunológico. O óleo de coco ajuda a combater vírus e fungos presentes no organismo, o azeite de oliva é rico em vitamina E e polifenóis, e o óleo de abacate é ótimo para regeneração celular.

Cada vez mais popular, o óleo à base de CBD também é excelente para melhorar o sistema imunológico, principalmente devido às suas propriedades anti-inflamatórias. Se está à procura de uma loja online de confiança para comprar óleos naturais, pode encomendar o seu CBD online na Mama Kana.

Hidrate-se frequentemente

Ingerir água é essencial para a sobrevivência humana, mas poucas pessoas respeitam os níveis diários de ingestão de água recomendados pelos especialistas: entre 1,5 e 2 litros.

Beber água frequentemente é bom para o sistema imunológico porque um organismo bem hidratado é mais eficaz na eliminação de toxinas, além de potencializar o correto funcionamento celular.

Descanse!

No mundo estressante de hoje, dormir bem é um “luxo” acessível para cada vez menos pessoas. Contudo, não existe nada mais importante do que a sua saúde, e um sono de qualidade é fundamental para fortalecer o sistema imunológico.

Os adultos devem dormir entre 7 e 9 horas por noite para manter um estilo de vida saudável e equilibrado. Se você tiver uma boa rotina de sono, o seu sistema imunológico será capaz de regenerar células com mais rapidez e eficácia, gerando uma sensação de bem-estar físico e psicológico.