Mais gostoso que chocolate: comédia romântica deliciosamente leve e alegre vai dar férias para seu coração, na Netflix

A chegada do Natal carrega uma simbologia única, envolta em sentimentos de esperança e um toque de magia que transforma até as rotinas mais áridas. Em “Um Amor Feito de Neve”, dirigido por Jerry Ciccoritti, essa atmosfera é capturada em uma narrativa singela, que não busca se esconder de sua simplicidade, mas a utiliza como ferramenta para celebrar a fantasia que envolve a época. O filme convida o espectador a uma jornada leve, onde o improvável se torna possível e as emoções são conduzidas pela imaginação de trenós e pinheiros enfeitados.

Lacey Chabert interpreta Kathy, uma confeiteira dedicada que dedica seus dias ao forno e às receitas, mas carrega consigo o peso da solidão deixada por um grande amor perdido. Sua vida, marcada por uma rotina previsível e pelo trabalho árduo em datas festivas, ganha um tom inesperado quando uma tradição peculiar a leva a construir um boneco de neve incomum. Sob o incentivo de dois amigos excêntricos, Mel e Theo, ela ousa acreditar que pequenos gestos simbólicos podem reacender algo especial em sua vida. Assim, com um cachecol cuidadosamente colocado no boneco, o impossível acontece, e a mágica ganha forma em um parceiro improvável.

A narrativa se desenrola em torno das interações entre Kathy e o recém-chegado à sua vida, interpretado por Dustin Milligan. A química entre os personagens é evidente, especialmente para o público-alvo que busca uma trama doce e envolvente. Ainda que previsível, o enredo consegue sustentar o interesse ao combinar momentos de leveza com um charme peculiar típico dos romances natalinos. O filme não tem medo de se render a fórmulas consagradas, reconhecendo o apelo universal das histórias de amor ambientadas no fim de ano.

O Natal, com suas tradições e extravagâncias, é também um terreno fértil para reflexões. Enquanto muitos celebram a alegria coletiva, outros enfrentam lembranças dolorosas e batalhas internas, encontrando no espírito da data uma chance de renascimento emocional. Essa dualidade permeia a essência do filme, destacando que mesmo entre os enfeites brilhantes e as melodias alegres, há espaço para lidar com dores profundas e encontrar novos significados.

Kathy, com sua dedicação às delícias culinárias, é a personificação do esforço que tantas pessoas colocam na tentativa de criar momentos perfeitos para os outros. Mas é na vulnerabilidade de seus desejos e na abertura para a magia que reside o coração da trama. Apesar da leveza quase infantil, a narrativa apresenta uma mensagem universal: o amor pode surgir nos momentos mais inesperados, e a esperança, mesmo nas menores tradições, tem o poder de transformar vidas.

No fim, “Um Amor Feito de Neve” não busca revolucionar o gênero, mas sim reafirmar aquilo que o torna tão querido. Com uma direção que aposta no encantamento e performances que aquecem os corações, o filme entrega exatamente o que promete: uma história singela que convida a acreditar, ao menos por uma noite, que milagres são possíveis. Afinal, se há um momento em que o amor sempre vence, esse momento é o Natal.