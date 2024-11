O filme da Netflix que é remédio para a alma e luz para os dias cinzentos

Chega para cada pessoa, em um momento único, o instante inevitável de deixar para trás o conforto familiar e traçar um caminho próprio. Jessica Watson enfrentou esse desafio de forma singular, embora sua convivência com os pais não fosse marcada por extremos: nem uma bolha idealizada de liberdade incondicional, nem a opressão de exigências desproporcionais.

“Destemida” retrata um capítulo crucial da vida de Watson, capturando a decisão audaciosa de se tornar a pessoa mais jovem a dar a volta ao mundo sozinha em um barco à vela. A bordo do Pink, um pequeno veleiro rosa que ela reformou com o apoio de um patrocínio modesto, Jessica encarou a resistência de muitos — mesmo com o incentivo de seus pais navegadores amadores — e o peso do tempo: aos 16 anos, ela competia contra o recorde de Jesse Martin, que completou o feito aos 18 em 1999.

Sob a direção de Sarah Spillane, o filme explora a jornada de Jessica com uma narrativa que alterna momentos do passado e presente, revelando as bases de sua determinação. O roteiro, assinado por Spillane em parceria com Cathy Randall e Rebecca Banner, apresenta as nuances da jovem, desde o apoio cuidadosamente planejado dos pais, interpretados por Anna Paquin e Josh Lawson, até a relação com seu técnico e confidente, Ben Bryant, vivido por Cliff Curtis, que acrescenta leveza e profundidade emocional à história.

As interpretações de Alya Browne e Teagan Croft trazem à vida diferentes versões de Watson, que oscilam entre autoconfiança e dúvidas, enquanto enfrentam as adversidades de uma aventura que beira o impossível. A travessia pelo oceano é capturada com intensidade pela edição precisa de Veronika Jenet, refletindo o caráter dramático e muitas vezes onírico da experiência de Watson. Ao retornar a Sunshine Coast, em 15 de maio de 2010, Jessica não apenas conquistou seu objetivo, mas também deixou sua marca como a nova referência para sonhos aparentemente inatingíveis.