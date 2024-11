Produzida por Sidney Pollack, uma das histórias de amor mais lindas do cinema no século 21 está na Netflix

Lançado em 2003, “Cold Mountain” é uma adaptação do aclamado romance homônimo de Charles Frazier, publicado em 1997. Sob a direção de Anthony Minghella e produção de Sidney Pollack, o filme ambienta-se na Guerra Civil Americana, apresentando uma história que combina tragédia, amor e resiliência. A produção não apenas conquistou o público, arrecadando cerca de 180 milhões de dólares mundialmente, como também recebeu impressionantes 101 indicações a prêmios, incluindo sete ao Oscar. Entre os destaques, Renée Zellweger brilhou intensamente, levando o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em um elenco de peso.

O enredo gira em torno de W.P. Inman, interpretado por Jude Law, e Ada Monroe, vivida por Nicole Kidman. A breve conexão entre os dois é marcada por uma profunda ligação emocional, que nasce antes de serem separados pela guerra. Ada, uma pianista de talento, se muda com seu pai, o reverendo Monroe (Donald Sutherland), para a isolada Cold Mountain, na Carolina do Norte, em busca de tranquilidade devido à saúde debilitada dele. Contudo, a calma da região é interrompida pela convocação de Inman ao exército confederado. Um único beijo entre os protagonistas torna-se símbolo de um amor que persiste mesmo diante das incertezas da guerra.

Após ser gravemente ferido em combate, Inman recebe uma carta de Ada e decide desertar, dando início a uma longa e perigosa jornada de retorno ao lar. Durante o trajeto, ele enfrenta inimigos, a constante ameaça da Guarda Civil — implacável na caça a desertores — e os desafios de um território devastado pelo conflito. Paralelamente, Ada enfrenta sua própria batalha. Após a morte do pai, ela se vê sozinha na fazenda da família, lidando com dificuldades financeiras e emocionais. A chegada de Ruby Thewes, papel que rendeu a Zellweger seu Oscar, transforma o destino de Ada. Ruby, com seu pragmatismo e determinação, propõe uma parceria baseada em trabalho árduo e abrigo. Juntas, elas constroem uma amizade sólida enquanto enfrentam as duras realidades da vida rural, superando os obstáculos com coragem e resiliência.

À medida que a guerra caminha para o fim e a derrota dos Confederados se torna inevitável, o filme adota um tom mais sombrio. A violência e o desespero tomam conta do cenário, mas Ada mantém viva a esperança de rever Inman, agarrando-se à lembrança daquele amor como um farol em meio à escuridão.

Um dos aspectos mais impressionantes de “Cold Mountain” é a sua excelência visual, fruto do trabalho do diretor de fotografia John Seale. As paisagens vastas, capturadas com uma paleta de tons terrosos, criam uma ambientação melancólica que reflete o impacto devastador da guerra. A combinação de imagens deslumbrantes com a brutalidade do conflito resulta em uma experiência cinematográfica profundamente imersiva, transportando o espectador para o sul dos Estados Unidos no século 19.

O elenco principal — Jude Law, Nicole Kidman e Renée Zellweger — entrega performances marcantes que dão vida aos personagens de forma visceral. Cada um deles traz complexidade e humanidade à trama, permitindo que o público se conecte com suas dores, esperanças e anseios. Zellweger, em particular, transforma Ruby Thewes em uma personagem inesquecível, cuja força e autenticidade contrastam com o pano de fundo sombrio da história.

“Cold Mountain” transcende a categorização de um drama histórico convencional, tornando-se uma narrativa profundamente envolvente sobre a persistência do amor em tempos de caos. Com uma direção cuidadosa, atuações impressionantes e uma estética arrebatadora, o filme permanece como um marco do cinema contemporâneo. Através de sua narrativa poderosa, ele explora a fragilidade humana, a força dos laços afetivos e a esperança que sobrevive mesmo nas circunstâncias mais adversas.