4 filmes novos para maiores de 18 anos para assistir na Netflix em 2024

Através das Sombras (2024), Timo Tjahjanto

Divulgação / Netflix

Uma jovem assassina de 17 anos, codinome 13, enfrenta um dilema mortal ao se voltar contra a organização criminosa para a qual trabalha, em uma tentativa desesperada de salvar a vida de um garoto de 11 anos. Após falhar em uma missão no Japão, a adolescente é suspensa por sua mentora, Umbra, e enviada à Indonésia como punição. Em Jakarta, seu destino cruza com Monji, um menino que perde a mãe para uma associação criminosa local, transformando sua missão em uma luta pessoal e brutal. Determinação e rebeldia levam a jovem a desafiar as regras de A Sombra, o coletivo de assassinos do qual faz parte. Em uma cruzada violenta para proteger Monji, ela enfrenta inimigos poderosos, desafiando até mesmo a organização que a treinou. Com um rastro de destruição e escolhas que trazem consequências irreversíveis, sua busca expõe as fissuras de um mundo onde lealdade e sobrevivência se misturam em uma trama de ação intensa e implacável.