O filme da Netflix que todo mundo viu e continua assistindo há 120 dias 

O longa “Tudo em Família”, dirigido por Richard LaGravenese, conhecido por trabalhos como “Escritores da Liberdade” e “P.S. Eu Te Amo”, apresenta uma sátira inteligente ao comportamento das celebridades, enquanto explora suas fragilidades humanas. A narrativa, com toques de humor e romance, tem como protagonista Chris Cole, vivido por Zac Efron, um astro de filmes de ação que não poupa esforços para fazer da vida de sua assistente, Zara (Joey King), um tormento. Pequenos deslizes são motivo para humilhações constantes, mas o cenário muda quando, após dois anos de tolerância, ela resolve pedir demissão.

A decisão de Zara abala Chris, que sabe o quanto ela é indispensável. Substituí-la não seria simples, uma vez que ela domina cada detalhe de sua rotina. Determinado a não perder sua fiel colaboradora, ele vai até a casa dela para convencê-la a voltar, prometendo a tão esperada promoção ao cargo de produtora. Chris, embora relutante, parece disposto a cumprir a promessa em um gesto de desespero.

Entretanto, o que começa como uma missão para recuperar a funcionária toma outro rumo. Ao chegar à residência, Chris conhece Brooke Harwood, mãe de Zara, uma autora viúva e fascinante interpretada por Nicole Kidman. A atração entre eles é imediata e se transforma em uma noite apaixonada. A trama se complica quando Zara retorna e se depara com a inesperada relação entre sua mãe e seu ex-chefe.

Com o desenrolar dos acontecimentos, Zara aceita voltar ao emprego, mas a proximidade entre Chris e Brooke se intensifica. A dinâmica familiar sofre mudanças, e Leila Ford (Kate Bates), ex-sogra de Brooke, aconselha-a a abraçar essa nova fase, focando em sua felicidade. A tensão faz com que Zara tome a decisão de sair de casa, sentindo-se desconfortável com a situação.

A reconciliação familiar é estimulada por Leila, que convida Chris para o Natal, criando o ambiente propício para a reconexão entre mãe e filha. Zara finalmente se vê disposta a aceitar o novo romance de Brooke, mas, ao perceber que Chris planeja dar à mãe os mesmos brincos que simbolizam o fim de seus relacionamentos anteriores, ela decide revelar essa informação. O gesto leva Brooke a encerrar o namoro.

A ruptura faz Zara refletir sobre suas atitudes e seu egoísmo, entendendo que interferir nas escolhas da mãe não é seu papel. Em paralelo, Chris também passa por um processo de autocrítica, reavaliando suas posturas como estrela, enquanto Brooke opta por priorizar a própria felicidade. A narrativa, portanto, desenvolve personagens complexos e cativantes, que encontram aprendizado e transformação.

Embora previsível em sua estrutura, “Tudo em Família” é uma produção da Netflix que se destaca por seu aconchego e leveza. É um filme que transmite uma sensação de bem-estar, ideal para quem busca um entretenimento que, mesmo seguindo fórmulas conhecidas, traz uma combinação de humor e sensibilidade. As atuações, sinceras e envolventes, garantem que as quase duas horas de filme sejam um deleite para o público.