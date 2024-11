Adorável comédia romântica com estrela de “Meninas Malvadas” acaba de chegar à Netflix e é perfeita para assistir com seu amorzinho

Se um amor é feito de neve, é bem provável que vá derreter. Mas que esse amor seja intenso enquanto durar. E é exatamente esse pensamento que leva Kathy (Lacey Chabert) a abrir seu coração para o carismático e ingênuo Jack Snowman (Dustin Milligan), um homem doce e misterioso que surge após Kathy ver um boneco de neve. Ainda abalada pelo luto pela perda de seu marido, ela vive perdida no tempo e no espaço, sem forças para superar sua tristeza. “Um Amor Feito de Neve”, comédia romântica dirigida por Jerry Ciccoritti e escrita por Russell Hainline, chega para aquecer a temporada de filmes natalinos, com uma mensagem de esperança e superação.

Na realidade, Jack é a personificação mágica do boneco de neve de Kathy, que ganha vida com o propósito de ajudá-la a deixar para trás a dor e perceber que ainda há uma vida a ser vivida. Como um boneco de neve animado, Jack não sente frio; enquanto todos ao seu redor estão agasalhados e cobertos para enfrentar o inverno rigoroso, ele exibe seu peitoral em várias cenas, conferindo um toque divertido e cheio de travessura ao enredo.

Com uma referência encantadora a outro filme de Chabert, há uma cena em que Kathy assiste a um longa de Lindsay Lohan na televisão e comenta: “Ela me lembra uma menina malvada do colégio”. É um aceno sutil ao icônico “Meninas Malvadas” (2004), onde Chabert interpretou Gretchen Wieners, reforçando a nostalgia para os fãs.

No enredo, Kathy administra um pequeno restaurante na tranquila cidade de Hope Springs. Desde a morte de seu marido, que perdeu para o câncer dois anos antes, sua vida saiu dos eixos. Com várias responsabilidades e tarefas acumuladas, ela não encontra forças para dar conta de tudo sozinha. Em um gesto de amizade, seus colegas lhe presenteiam com um cachecol, que ela decide amarrar no boneco de neve que fez no quintal. Na madrugada, o cachecol misteriosamente dá vida ao boneco, transformando-o em Jack, que aparece vulnerável no dia seguinte, e é prontamente acolhido por Kathy.

Jack rapidamente conquista a confiança de Kathy e oferece apoio, ajudando-a a enfrentar desafios práticos que ela não conseguiu resolver sozinha desde a perda do marido, como reparos na casa. Mas ele não passa despercebido pela vizinhança: ao tentar conseguir roupas, ele acaba se tornando procurado pela polícia, após invadir um brechó.

Ao longo do filme, Jack se torna querido pelos moradores locais, mas, em certo momento, é preso, colocando sua vida em risco, pois, sendo feito de neve, ele não pode ser exposto a altas temperaturas. Agora, Kathy precisa encontrar uma maneira de salvá-lo e preservar esse romance improvável.

Com um enredo leve e despretensioso e uma energia vibrante, “Um Amor Feito de Neve” entrega uma experiência reconfortante, ideal para a época de final de ano.