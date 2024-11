Se você ama comédias românticas de Natal, filme com Lindsay Lohan na Netflix é parada obrigatória

O Natal é um período de magia e aconchego. As ruas iluminadas, as casas decoradas e a reunião das famílias tornam essa época especial e aguardada por muitos. Quase todos amam essa data, exceto talvez pelo Grinch. Um dos prazeres comuns dessa temporada é assistir aos filmes típicos, que nos levam a mergulhar em histórias leves, sejam comédias, romances ou aventuras que sempre encontram um final feliz. No Natal, gostamos de nos sentir em um mundo ideal, onde tudo fica bem.

Filmes como “O Estranho Mundo de Jack” e “Esqueceram de Mim” já são praticamente tradição para muita gente, verdadeiros clássicos revisitados ano após ano. Além desses, a cada Natal surgem novas produções que tentam conquistar o mesmo espaço em nossos corações. Assistimos a essas histórias pela alegria e conforto que trazem, mesmo sabendo que muitos desses enredos seguem fórmulas semelhantes. No fundo, o que importa é a sensação de segurança de que tudo acabará de forma positiva.

Na comédia romântica “Uma Quedinha de Natal”, o clássico clichê natalino ganha vida mais uma vez. Esse é o tipo de filme perfeito para alegrar o público nesta época do ano. As produções de Natal, afinal, têm como principal objetivo entreter e trazer leveza, sem pretensão de serem as próximas candidatas a prêmios de cinema.

A direção fica a cargo de Janeen Damien, conhecida por suas comédias natalinas como “Much Ado About Christmas” e “Valsa de Natal”. A trama marca o retorno de Lindsay Lohan ao cinema, depois de um hiato desde “Machete”, de 2010. Aqui, ela interpreta Sierra, uma socialite que parte para uma viagem nas montanhas ao lado do namorado influenciador digital, Tad. Após um acidente de esqui, os dois se separam, e Sierra, ao bater a cabeça, perde a memória. Desorientada, ela é acolhida por Jake, o proprietário de uma pousada modesta e acolhedora. Com amnésia, Sierra fica sob os cuidados de Jake, que a abriga até que sua memória volte. Enquanto isso, Tad encontra abrigo na cabana de Ralph, um personagem excêntrico local, e embarca em uma aventura no meio da neve. A proximidade entre Sierra e Jake vai se intensificando, e ela começa a se encantar com o estilo de vida simples, aprendendo a realizar tarefas básicas que nunca fez, como arrumar uma cama ou preparar o próprio café da manhã.

Ao mesmo tempo, Jake lida com dificuldades financeiras que ameaçam o fechamento de sua pousada. Em vez de simplesmente resolver a situação com sua fortuna, Sierra colabora com ideias criativas para ajudar, como organizar uma festa de Natal para angariar fundos ao local.

Apesar de “Uma Quedinha de Natal” não ser uma obra-prima do cinema ou um exemplo de roteiro inovador, ele conquista exatamente por essa simplicidade. É um filme acolhedor, previsível e satisfatório para quem busca diversão leve e nostálgica. A trama traz à memória o estilo de John Hughes, mestre das comédias familiares. Lindsay Lohan, ainda que um pouco enferrujada, oferece uma performance que remete aos seus primeiros sucessos e resgata uma sensação de familiaridade. É um filme que, apesar de básico, cumpre seu papel de entreter e aquecer o coração na medida certa para o Natal.