Fofinha e inspiradora, comédia com Maggie Smith, na Netflix, merece espaço na sua televisão

Há histórias que, por sua singularidade, ultrapassam os limites da ficção e se transformam em reflexões sobre o insólito na vida cotidiana. “A Senhora da Van”, baseado no texto autobiográfico de Alan Bennett, insere-se nesse seleto grupo ao transformar um encontro improvável em um estudo sobre empatia, privacidade e as relações humanas que se formam à revelia da convenção social. Dirigido por Nicholas Hytner, o filme equilibra humor mordaz e melancolia em doses precisas, convertendo uma situação corriqueira em uma experiência cinematográfica de rara sensibilidade.

No centro da narrativa está Miss Shepherd, interpretada com uma maestria incontestável por Maggie Smith. Enigmática, teimosa e de espírito indomável, essa mulher que habita uma van estacionada em uma rua de Camden Town, Londres, rompe com as expectativas do entorno. Seu comportamento excêntrico e sua recusa em se adequar a qualquer lógica convencional despertam tanto desconforto quanto curiosidade. Alan Bennett, vivido por Alex Jennings, é o vizinho que, relutantemente, permite que a van de Miss Shepherd permaneça em sua garagem — um favor que, inicialmente provisório, se estende por quinze anos.

A grandeza do filme não está apenas na peculiaridade da convivência entre esses personagens, mas na forma como ele desvela, com extrema sutileza, as camadas que os compõem. Bennett, por mais que tente manter uma postura de distanciamento, revela-se cativo daquela presença inusitada. Sua natureza reservada se choca com a excentricidade ruidosa de Miss Shepherd, e, no entanto, há uma interdependência latente entre os dois, ainda que nunca expressa de maneira direta. O dramaturgo, em uma escolha narrativa engenhosa, se duplica na tela: há o Bennett que vive os acontecimentos e o Bennett que os observa, um artifício que reforça a tensão entre o homem e o escritor, entre a experiência e sua transposição para a arte.

A performance de Maggie Smith eleva a personagem a um nível de complexidade que impede qualquer leitura simplista. Miss Shepherd não é apenas uma mulher sem lar — sua história é pontuada por acontecimentos que desafiam a compreensão imediata. Ex-freira, pianista talentosa, fluente em francês, ela carrega em si um passado tão fragmentado quanto a própria van em que vive. Seu desprezo por convenções sociais não é uma simples escolha, mas a consequência de circunstâncias que, aos poucos, vão sendo reveladas, conferindo-lhe uma densidade rara no cinema contemporâneo.

O roteiro, assinado pelo próprio Bennett, evita qualquer armadilha sentimentalista. A comicidade surge não de um esforço para suavizar a narrativa, mas da própria estranheza da situação. O bairro de Camden, com seus vizinhos intrigados e, por vezes, incomodados pela presença prolongada da senhora da van, funciona como um microcosmo de reações humanas diante do que escapa ao comum. Cada interação adiciona novas camadas à reflexão sobre o lugar do indivíduo na sociedade e sobre o que define, afinal, um lar.

Embora conduzido com leveza, “A Senhora da Van” nunca perde de vista sua profundidade essencial. O filme se posiciona como um lembrete de que toda existência contém histórias ocultas e que, sob a superfície de uma vida errante, podem residir memórias, escolhas e marcas de um tempo que escapam ao olhar apressado. O espectador não encontra um desfecho categórico, mas um convite à contemplação. A relação entre Bennett e Miss Shepherd, tão improvável quanto genuína, permanece como um testemunho da imprevisibilidade dos laços humanos e da complexidade daqueles que, à primeira vista, parecem apenas figurantes em meio à paisagem urbana.

Sem recorrer a grandiloquência ou a discursos edificantes, “A Senhora da Van” se afirma como uma obra de observação perspicaz e delicada, sustentada por atuações brilhantes e uma direção que respeita o tempo e a natureza dos seus personagens. É uma história que, sob seu verniz de comédia britânica, carrega uma verdade universal: a de que os encontros mais inesperados, por vezes, nos ensinam mais sobre nós mesmos do que poderíamos imaginar.