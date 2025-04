8 estreias imperdíveis de abril na Reserva Imovision

O Intruso (2024), Bruce LaBruce

Bruce LaBruce retorna com uma obra que mistura pornografia, política e crítica social de maneira provocativa. “O Intruso” acompanha um jovem refugiado que surge misteriosamente nu dentro de uma mala às margens do Tâmisa. Acolhido por uma família burguesa, ele começa a seduzir seus membros, desencadeando uma série de tensões e revelações que desestruturam o ambiente. Com um olhar afiado sobre xenofobia, racismo e hipocrisia, o filme escancara os delírios da elite ocidental, reafirmando o estilo transgressor do diretor. Exibido no Festival de Rotterdam, “O Intruso” é um dos lançamentos mais impactantes do mês.