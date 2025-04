Produzido por Ridley Scott e dirigido por Denis Villeneuve, ficção científica vencedora de 2 Oscars está na Netflix

Poucos filmes desafiam convenções com a ousadia de “Blade Runner 2049”. A decisão de revisitar um clássico incontestável como “Blade Runner” já carregava riscos consideráveis, mas Denis Villeneuve e sua equipe não se limitaram a recriar a atmosfera do original: expandiram sua mitologia com ambição e profundidade. Em vez de apenas reverenciar a obra de Ridley Scott, essa continuação se impõe como um projeto autoral, estabelecendo um diálogo instigante com seu predecessor sem se prender a ele.

A fotografia de Roger Deakins desempenha um papel crucial na imersão nesse universo reimaginado. Cada quadro é meticulosamente composto, capturando a desolação e a melancolia de uma sociedade à beira do colapso. A Los Angeles de 2049 não é meramente uma versão amplificada da de 2019, mas um organismo em decomposição, transformado por décadas de degradação ambiental e escassez. Villeneuve e Deakins não apenas respeitam a estética noir futurista do primeiro filme, mas a reconfiguram com um olhar contemporâneo, explorando a grandiosidade e o isolamento desse novo cenário.

Diferente de sequências convencionais que se contentam em repetir fórmulas de sucesso, “Blade Runner 2049” se aprofunda ainda mais nos dilemas filosóficos do original. A trama segue K (Ryan Gosling), um Blade Runner encarregado de eliminar replicantes antigos, cuja jornada o leva a questionamentos que abalam a própria estrutura de sua identidade. O filme amplia os questionamentos de Philip K. Dick sobre memória, humanidade e livre-arbítrio, adicionando novas camadas ao debate sobre inteligência artificial e consciência. Com um ritmo deliberadamente pausado, a narrativa exige envolvimento do espectador, rejeitando soluções fáceis ou concessões a um público acostumado a tramas aceleradas.

O retorno de Harrison Ford como Rick Deckard é tratado com respeito e propósito narrativo. Seu personagem, agora envelhecido e recluso, carrega o peso de décadas de escolhas e arrependimentos. Diferente da interpretação lacônica do primeiro filme, Ford entrega uma atuação carregada de emoção e gravidade. Seu encontro com K não é um mero aceno nostálgico, mas um ponto de virada essencial, que aprofunda as temáticas da história. Sylvia Hoeks, como Luv, se destaca como uma antagonista fria e implacável, sua presença trazendo uma ameaça constante que compensa a presença mais abstrata de Niander Wallace, interpretado por Jared Leto. Se Wallace não atinge a complexidade que poderia ter, a presença de Luv garante a tensão necessária para a trama.

A trilha sonora de Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch reverencia o legado de Vangelis sem se limitar a ele. Enquanto o primeiro filme evocava uma melancolia sintética e onírica, a música aqui é mais opressiva e grandiosa, refletindo a escala épica da produção. O uso de sintetizadores distorcidos e batidas profundas reforça o peso existencial da narrativa, intensificando a imersão na jornada de K.

Ainda que “Blade Runner 2049” não seja imune a críticas — sua longa duração poderia ser mais enxuta sem prejuízo à densidade temática —, esses detalhes não comprometem a magnitude da obra. É raro encontrar uma continuação que não apenas honra seu antecessor, mas o complementa, oferecendo novas interpretações e expandindo o universo sem diluir sua essência. A abordagem introspectiva pode afastar parte do público, mas aqueles dispostos a embarcar em sua cadência hipnótica encontrarão uma experiência cinematográfica única.

Em um cenário em que grandes produções frequentemente optam por narrativas padronizadas, “Blade Runner 2049” é uma exceção audaciosa. Seu compromisso com uma construção narrativa rica e visualmente arrebatadora reafirma o poder do cinema como meio de reflexão e arte. Mais do que uma sequência, este filme se estabelece como um marco na ficção científica contemporânea, provando que o gênero ainda pode ser intelectualmente provocante sem abrir mão de sua essência cinematográfica.