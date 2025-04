É oficial: filme de ação com Chad Michael Collins é o melhor que você verá esta semana na Netflix

Brandon Beckett continua acuado. O sniper interpretado por Chad Michael Collins mantém-se inabalável em seu ofício, um dos mais ingratos da Terra, tentando sobreviver em cenários que são-lhe declaradamente hostis, ganhando para isso muito mais que um salário injusto. “O Atirador: Missão Secreta”, a nona produção de uma série de oito filmes sobre a força de um ideal que acaba por degringolar num turbilhão de sentimentos confusos, paixões sem amor e, por fim, uma vingança cruenta, tenta não deixar morrer o interesse do público e lança mão de um ou outro detalhe a fim de renovar uma história gasta. Aqui, Brandon, filho de Thomas Beckett, o bravo fuzileiro vivido por Tom Berenger, apresentado no longa que inaugurou a franquia em 1993, a cargo do peruano Luis Llosa, enfrenta uma rede de abusadores profissionais e traficantes de pessoas ao passo que o diretor Oliver Thompson explora as fragilidades de seu anti-herói, incessantemente fustigado por contra-ataques de quem o deveria apoiar e vendo sua luta ir por água abaixo à medida que seus inimigos ganham poder.

Homens com tamanho desapego à própria vida — e também capazes de trucidar alguém a metros de distância somente com a flexão de um dedo —, que dependem da precisão mais absoluta para realizar seu trabalho de forma a evitar o dano maior, apresentam, possivelmente, uma tendência a se conformar com mudanças bruscas de perspectiva enquanto planejam retomar o comando, sem garantia de nada, driblando a morte e capturando-lhe as armas que ela mesma dispensa. Brandon e companhia aspiram a debelar uma rede de traficantes de mulheres, mas deparam-se com obstáculos de natureza institucional, que custavam a acreditar serem possíveis. Numa das sequências da abertura, o atirador acerta um dos chefões da máfia sexual da América, só para chegar ao escritório da CIA e ouvir de Gabriel Stone, o superior vivido por Dennis Haysbert, que cometeu uma falta grave. Thompson e os corroteiristas Michael Frost Beckner e Crash Leyland equilibram o enredo entre a índole explosiva de Brandon e sua resiliência, bem-forjada em anos de operações sigilosas nos quatro cantos da Terra, como o velho Thomas.

Aqui, Collins deixa à mostra lados menos óbvios do protagonista, a exemplo da convivência dialética com Zero, o agente linha-dura interpretado por Ryan Robbins, com quem prende Harvey Cusamano, um alto funcionário da administração federal que mantinha encontros regulares com um executivo que usa sua imagem de homem respeitável para expandir seus negócios no ramo de aliciamento e sequestro de belas moças. “O Atirador: Missão Secreta” opera nessa frequência, juntando o mais do mesmo bem feito, capaz de agradar aficionados pelo gênero com subtramas raivosas ao passo que serve de pretexto para que se reveja os outros números da série, muito mais instigantes.