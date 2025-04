Se você acredita em milagres, esse filme na Netflix vai confirmar tudo. Se não, vai fazer acreditar

É como se estivéssemos condenados a julgar a vida em tribunal binário, onde tudo precisa caber no expediente raso entre mocinhos e vilões. Essa lógica viciada, disseminada com o verniz da moralidade, mascara o desconforto essencial de um dilema muito mais profundo: a incapacidade coletiva de acolher o que escapa às nossas certezas. O gesto de escutar sem armas, de olhar sem medir forças, de ofertar compreensão mesmo diante do que não se compreende — tudo isso exige um salto fora do mundo tangível, como se fosse preciso entrar num vagão invisível com destino a uma realidade onde os códigos que nos regem simplesmente não se aplicam. E é justamente nesse cenário paralelo que se desdobra uma narrativa que não tenta nos explicar o mundo, mas sim nos fazer sentir o que nele é inaceitável.

Num tempo em que o sofrimento alheio parece ter perdido o poder de interrupção, há histórias que resistem ao cinismo e forçam o espectador a piscar — não por piedade, mas porque a dor crua reativa a nossa humanidade mais remota. “Som da Esperança: A História de Possum Trot” impõe esse confronto de maneira irrecusável. Ao dramatizar a decisão de um casal texano de dar guarida a crianças sistematicamente ignoradas pelo sistema, o longa se vale do real para desnudar o estrutural. Longe da retórica vazia ou da indulgência autocelebratória, a trajetória de WC e Donna Martin reverbera não como inspiração de catálogo, mas como contraponto a uma sociedade que terceiriza responsabilidades afetivas enquanto cultua conveniências.

Embora o título sugira centralidade masculina, é Donna quem puxa o mundo com as mãos nuas. Sua disposição para abrigar quatro crianças, órfãs de uma mulher exaurida pela pobreza extrema, move a engrenagem de algo mais complexo que a simples generosidade. Sem o respaldo de riquezas, segurança institucional ou garantias emocionais, ela escolhe o campo da ação concreta, onde fé deixa de ser crença e se converte em ofício árduo. A figura do televangelista hedonista — cada vez mais comum desde a década de 1980 — se dissolve aqui diante de um casal que aposta na responsabilidade íntima como forma de culto. E nesse embate silencioso entre sacrifício e comodismo, o que fica em relevo é o incômodo de uma pergunta: por que fazemos tão pouco com tão mais?

Joshua e Rebekah Weigel, roteiristas e também pais de uma família extensa por nascimento e escolha, não romantizam o caminho. Ao contrário, apontam a lente para Terri, adolescente sequestrada pelo trauma, forçada a habitar um corpo que já não lhe serve de refúgio. A relação entre ela e a funcionária pública que a auxilia revela uma teia delicada de desconfiança, espanto e persistência. Elizabeth Mitchell, como a assistente social que atua como mediadora entre o impensável e o possível, sustenta a tensão entre o aparato burocrático e a potência dos gestos humanos. A narrativa, sem escorregar em paternalismos, revela que há pontes possíveis mesmo quando o abismo parece estrutural.

Na metade do percurso, o filme confronta o espectador com um desvio desconcertante: o estado psicológico de Terri, que acredita ser um felino, instaura o desconforto como matéria narrativa. Em vez de patologizar ou estetizar o comportamento, o roteiro trata-o como algo que exige presença, não julgamento. É nesse ponto que o pastor WC, com humor involuntário e autoridade moral não autoritária, encarna a figura de alguém disposto a cuidar sem manual. O riso que escapa, mesmo impróprio, atua como respiro entre camadas cada vez mais densas, e a atuação de Demetrius Grosse se sustenta no limite entre ternura e rigidez — território onde muitas vezes se gesta o amor verdadeiro.

A engrenagem do longa se completa com o desempenho fulminante de Diana Babnicova, cuja entrega a uma personagem em ruínas redefine a ideia de performance juvenil no cinema recente. Ao lado de Nika King e Grosse, ela constrói uma constelação emocional que não oferece alívio, apenas lucidez. E é justamente esse desconforto que alicerça o gesto final: quando os Martin reais surgem em tela, o que se projeta não é um epílogo, mas um novo começo, uma convocação implícita. Não se trata de celebração, tampouco de pregação, mas de uma interrupção legítima na lógica da indiferença.

Diante disso, a acusação fácil de doutrinação — dirigida com frequência a produções do estúdio Angel — se revela não apenas frágil, mas míope. “Som da Esperança” não se pretende neutro nem militante: é uma experiência ética que atravessa o espectador pela via da implicação. Trata-se de um relato que não requer concordância ideológica para nos atingir; basta que ainda reste em nós algum espaço onde o sofrimento do outro não tenha virado ruído. E se houver, então talvez este filme seja mais do que cinema. Talvez seja uma pergunta sem resposta que decidimos, por fim, não ignorar.