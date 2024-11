Thriller de ação e terror que mais faturou nas bilheterias na história da carreira de Brad Pitt está na Netflix

Uma ameaça desconhecida rapidamente se espalha pelo mundo, transformando humanos em zumbis vorazes. Sem aviso ou defesa, a crise global chama a atenção do governo dos Estados Unidos, que recorre a Gerry Lane, um ex-investigador da ONU agora dedicado à vida familiar. Com base no romance de Max Brooks, “Guerra Mundial Z” se destaca por sua abordagem fragmentada e repleta de enigmas, em vez de oferecer respostas claras. Sob a direção de Marc Forster, que conta com o roteiro colaborativo de quatro escritores, incluindo Matthew Michael Carnahan, conhecido por “Mosul” (2019), o filme mistura temas variados, como teorias conspiratórias religiosas, tráfico de órgãos e críticas à irresponsabilidade das companhias aéreas, que aceleram a propagação de um vírus híbrido e letal.

Forster se afasta do realismo científico, optando por uma narrativa focada no espetáculo e na reflexão simbólica. O enredo sugere que a infestação é uma alegoria multifacetada, abordando questões ambientais, desigualdade social e a fragilidade das infraestruturas globais. Com um orçamento robusto de 200 milhões de dólares, o diretor enriquece o prólogo com imagens emblemáticas: o sol nascente sobre o oceano, abelhas operárias em harmonia e bandos de pássaros atravessando o horizonte, contrastando com o ritmo caótico dos nova-iorquinos. A tensão se intensifica quando notícias de cetáceos encalhados emergem, prenunciando a calamidade iminente.

Brad Pitt assume o papel de Gerry Lane, um homem aparentemente comum, mas com um passado de relevância na ONU. A narrativa acompanha sua jornada de pacato pai de família a líder relutante em uma batalha contra hordas de zumbis. Mireille Enos interpreta Karin, sua esposa, ancorando emocionalmente o protagonista. A ação transita de cenários familiares no Lower East Side para sequências de escala épica, como a invasão em massa em Israel, onde as criaturas se lançam umas sobre as outras como uma maré implacável. Esses momentos ressaltam a intensidade do filme, que equilibra o suspense com cenas de ação frenéticas.

Alguns críticos interpretam “Guerra Mundial Z” como uma crítica indireta à administração de George W. Bush, enquanto outros veem o filme como uma metáfora mais ampla para crises globais. No entanto, a obra se mostra surpreendentemente atual à luz da pandemia de Covid-19, que expôs a vulnerabilidade das sociedades modernas a ameaças invisíveis. Como bem observou Winston Churchill, a democracia pode ser um remédio contra líderes demagogos, mas contra inimigos microscópicos ou mutantes, a humanidade ainda está em busca de soluções eficazes.