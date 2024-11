Você vai dormir tremendo depois de assistir ao terror baseado em história real macabra e arrepiante na Netflix

“A Maldição da Casa Winchester” é um filme de terror e suspense lançado em 2018, dirigido por Michael Spierig e Peter Spierig, que também coescreveram o roteiro em colaboração com Tom Vaughn. Com um elenco de peso, que inclui Helen Mirren, Jason Clarke e Sarah Snook, a produção se inspira em uma das mansões mais assombradas dos Estados Unidos, trazendo à tona a intrigante lenda que a envolve.

A trama centra-se no doutor Eric Price, interpretado por Jason Clarke, um psiquiatra designado pela diretoria da empresa que foi fundada pelo marido da milionária Sarah Winchester, vivida por Helen Mirren. Sua missão é investigar a sanidade mental de Sarah, que é consumida por uma obsessão: a construção incessante de cômodos na sua mansão, que se torna um verdadeiro labirinto caótico, sem planejamento ou estilo arquitetônico definido.

Dentro dessa residência também residem a sobrinha de Sarah, Marion, interpretada por Sarah Snook, que acaba de perder o marido, e seu filho, Henry, que sofre de sonambulismo e é atormentado por aparições de espíritos que vagam pela casa. À medida que o doutor Price se integra à dinâmica familiar e à frenética rotina de obras, ele começa a vivenciar fenômenos sobrenaturais e a confrontar traumas de seu próprio passado, na busca por um fio de lucidez em meio ao caos.

Situada em San Jose, Califórnia, a Mansão Winchester, construída em 1884, é famosa até hoje por sua reputação de casa mal-assombrada. O local está aberto ao público, permitindo que visitantes explorem seus corredores intrincados e passagens secretas que levam a mais de 160 cômodos. A peculiar arquitetura da casa é resultado das constantes expansões realizadas por Sarah Winchester, sua única proprietária, resultando em 169 quartos, 40 escadas, 47 lareiras, 2 salões de baile e mais de 10 mil janelas distribuídas por sete andares. Um detalhe curioso é que a casa possui portas e janelas que se abrem para o nada, localizadas em tetos e pisos.

A razão por trás de tantas construções se relaciona com a trágica vida de Sarah, que perdeu tanto o marido quanto a filha. Com uma fortuna substancial e uma participação na Winchester Repeating Arms Company, fabricante de rifles, Sarah, segundo a lenda, consultou um médium em Boston. Este lhe revelou que a sua família estava sendo assombrada pelos espíritos das vítimas dos rifles fabricados pela empresa. O médium teria aconselhado Sarah a construir os cômodos como uma maneira de apaziguar os fantasmas e assim evitar seu tormento. Essa construção ininterrupta perdurou por 38 anos, até a morte de Sarah em 1922.

Embora a mansão seja colossal, os espaços abertos são escassos, levando a produção do filme a recriar muitos dos ambientes em estúdios, já que apenas algumas filmagens foram realizadas no local. A equipe se dedicou a estudar minuciosamente a história real, até mesmo as vestimentas de Sarah foram cuidadosamente analisadas para garantir uma reprodução fiel.

Helen Mirren, na preparação para seu papel, empenhou-se em compreender a personalidade e o comportamento da verdadeira Sarah Winchester, o que resultou em uma interpretação profunda. No entanto, é importante notar que o personagem do doutor Price é fictício; não há registro de um psiquiatra com esse nome que tenha tido contato com a verdadeira Sarah Winchester.