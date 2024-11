206 milhões de espectadores e 4,2 bilhões em bilheteria: último filme da franquia de ação mais famosa do cinema está no Prime Video

“Um pai faz tudo por seu filho” é o ponto de partida para o mais recente capítulo da longa e lucrativa franquia liderada por Vin Diesel, cuja fama se confunde com a de Dominic Toretto, personagem que interpreta há mais de duas décadas. A saga, que começou modesta, tornou-se uma das mais rentáveis da história, com “Velozes e Furiosos 7” arrecadando impressionantes mais de um bilhão e meio de dólares globalmente, um marco que reforça a relevância cultural e financeira da série.

Louis Leterrier assume o comando desta vez, conduzindo a trama em direção a um final que, ao que parece, ainda está longe de chegar. Enquanto o décimo filme dá continuidade à saga de Toretto e seu grupo, agora visto como uma família de heróis relutantes, a ação frenética e os dramas familiares continuam a ser o foco. A aguardada “Parte 2”, prevista para 2025, ainda manterá os fãs ansiosos, enquanto Leterrier segue apostando em fórmulas já conhecidas, agradando um público fiel, mais interessado nas acrobacias automobilísticas e na adrenalina do que em qualquer inovação narrativa.

Zach Dean, Justin Lin e Dan Mazeau optam por um tom emocional desde o início, com Dom oferecendo conselhos ao seu filho Brian, interpretado por Leo Abelo Perry. No entanto, a tentativa de imprimir uma carga dramática não parece alcançar o impacto desejado, resultando num filme que, embora extenso, deixa a sensação de repetição. Lin, que já havia comandado outros sucessos da franquia, saiu do projeto por divergências criativas, mas sua marca permanece em diversas sequências que exploram os temas recorrentes da série: família, redenção e busca por pertencimento.

As interações entre Diesel e Perry trazem alguma autenticidade à trama, mas não conseguem sustentar o peso de um filme dessa magnitude. Leterrier, cujo estilo é marcado por ação rápida e pouco interesse por complexidades emocionais, aposta no velho conflito entre Toretto e o novo antagonista, Dante Reyes. Jason Momoa interpreta o vilão com uma mistura de amargura e sarcasmo, seu personagem preso a traumas familiares que moldaram sua jornada de vingança. Embora o diretor insinue uma tensão subtextual entre os dois, o resto do filme se mantém dentro dos padrões habituais da franquia.