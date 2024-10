Thriller surpreendente com Blake Lively, na Netflix, que vai te deixar paranoico

“Um Pequeno Favor”, dirigida por Paul Feig e baseada no livro de Darcey Bell, chegou à Netflix com um toque distinto. Embora seja classificado como um thriller neo-noir, Feig opta por uma abordagem visualmente leve e envolvente. Ele rejeita o caminho tradicional de tons sombrios, escolhendo, em vez disso, uma fotografia iluminada, uma trilha sonora repleta de canções francesas cativantes e uma estética que mistura charme, humor e uma perspectiva feminina marcante. O diretor arrisca ao combinar elementos novelescos com suspense, criando uma narrativa que, ao mesmo tempo, instiga e diverte o público.

No centro da trama estão duas personagens com personalidades contrastantes, unidas apenas pelo fato de serem mães. Stephanie Smothers, interpretada por Anna Kendrick, é uma blogueira e mãe solo. Ela representa o estereótipo da mulher doce, com uma sensibilidade delicada e uma devoção absoluta à maternidade. O tempo que dedica ao filho consome tanto suas energias que ela raramente pensa em si mesma. Além disso, sua criatividade se manifesta nas diversas atividades artesanais que ela produz para a escola do filho, e sua vida parece girar exclusivamente em torno das necessidades da criança.

Do outro lado, temos Emily Nelson, papel vivido por Blake Lively, que é tudo o que Stephanie não é. Elegante, enigmática e autoconfiante, Emily trabalha em relações públicas, mora em uma casa impressionante e é o tipo de mulher que exala poder e mistério. Ela bebe martinis à tarde e evita a exposição de sua vida pessoal nas redes sociais, contrastando com Stephanie, que compartilha quase todos os detalhes de sua rotina on-line. A amizade improvável entre essas duas mulheres acaba se tornando uma experiência transformadora para Stephanie, que passa a sentir uma conexão que nunca havia experimentado.

O enredo dá uma guinada quando, de forma aparentemente inofensiva, Emily pede a Stephanie um pequeno favor: buscar seu filho na escola. No entanto, o que parecia ser um simples gesto de ajuda desencadeia uma série de eventos inesperados. Emily desaparece sem deixar rastro, deixando sua amiga e a comunidade local em choque. A polícia é acionada, e a imprensa começa a acompanhar de perto o mistério. Para Sean (Henry Golding), o marido de Emily, o sumiço não é algo inédito, mas desta vez, o desaparecimento se prolonga por tempo demais, levantando suspeitas sobre se foi algo voluntário ou se há um crime envolvido.

A situação ganha proporções maiores à medida que Stephanie começa a ganhar notoriedade na internet. Ela utiliza seu blog para compartilhar atualizações sobre o caso, o que resulta em um aumento expressivo de suas visualizações e seguidores. Com sua inclinação natural para ajudar, Stephanie também se aproxima de Sean, oferecendo apoio emocional e prático, cuidando do filho do casal enquanto o mistério sobre o paradeiro de Emily continua a crescer. Isso leva a questionamentos não apenas sobre a natureza do desaparecimento, mas também sobre os segredos que Emily pode ter escondido.

O filme de Feig consegue equilibrar de maneira magistral o suspense e o humor, utilizando-se de diálogos afiados e cenas visualmente impactantes. A mistura de elementos típicos de thrillers com uma estética leve e sofisticada cria uma atmosfera única. É um thriller que não se leva tão a sério, mas, ao mesmo tempo, mantém o público imerso na busca por respostas. A história oferece surpresas constantes, garantindo que os espectadores permaneçam envolvidos até o desfecho.

Com interpretações cativantes de Kendrick e Lively, “Um Pequeno Favor” é uma obra que desafia convenções, oferecendo uma abordagem diferenciada ao gênero. Feig demonstra, mais uma vez, sua habilidade em lidar com personagens femininas complexas e em transitar entre o drama e o humor sem perder o ritmo. O resultado é um filme que, mesmo enquanto mantém o público na ponta da cadeira, diverte e surpreende com seu tom leve e espirituoso.

Filme: Um Pequeno Favor

Direção: Paul Feig

Ano: 2018

Gênero: Suspense/Comédia

Nota: 8/10