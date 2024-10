Vista por 54 milhões de assinantes nas primeiras 4 semanas, série mais vista do ano na Netflix é baseada em crime bizarro que chocou o mundo

A série “Monstros”, criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, ganha uma nova temporada na Netflix, recontando o caso dos irmãos Erik e Lyle Menendez, acusados e condenados pela morte de seus pais, Kitty e José Menendez, um magnata da música. Na série, Erik e Lyle são interpretados por Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez, respectivamente.

Inicialmente, a narrativa aborda o brutal assassinato de Kitty e José, interpretados por Chloë Sevigny e Javier Bardem, e a vida de ostentação que os irmãos passaram a levar após a morte do casal. A confissão de Erik para seu terapeuta, que culminou na prisão de ambos, é um dos pontos centrais da trama. Nos primeiros episódios, os irmãos aparecem como assassinos frios, que calcularam meticulosamente as mortes, demonstrando total falta de compaixão pelas vítimas. Rapidamente, eles se reerguem após as mortes, usufruindo e controlando a fortuna da família.

Entretanto, essa é apenas a superfície do que a série apresenta. Ao longo dos episódios, Erik e Lyle são presos e aguardam julgamento. Conforme são obrigados a repetir inúmeras vezes a história do crime, bem como suas vidas antes das mortes, somos levados, por meio de flashbacks, a conhecer a supostamente trágica história de vida dos dois. Apesar de serem jovens manipuladores, arrogantes e privilegiados social e economicamente, existe uma narrativa obscura que o mundo só passou a conhecer após a morte de José Menendez.

José Menendez, empresário cubano-americano, nasceu em Cuba nos anos 1940 e se mudou para os Estados Unidos na década de 1960. Na Califórnia, ele se destacou como executivo na indústria do cinema e da música, lançando bandas como Menudo. Apesar de seu prestígio no mundo do entretenimento, o julgamento dos filhos levou a sociedade a questionar sua idoneidade. Durante o processo, Erik e Lyle revelaram ter sido abusados sexualmente, psicologicamente e fisicamente. Os depoimentos impactantes dos irmãos expuseram um temperamento rígido, controlador e abusivo, restrito ao ambiente doméstico, chocando amigos e familiares com as revelações. Esses constantes abusos teriam influenciado o estado mental de Erik e Lyle, levando-os a acreditar que estavam em risco de morte, tornando-se a única alternativa para eles o assassinato dos pais. Segundo os irmãos, a mãe, Kitty, sabia de todos os abusos, que teriam começado quando eram apenas crianças.

Entretanto, a série também ressalta cada traço de manipulação e deslealdade dos irmãos, deixando o público intrigado e em dúvida. Afinal, o crime foi ou não legítima defesa? Essa questão provoca reflexões sobre moralidade, justiça e as complexidades das relações familiares, tornando “Monstros” não apenas uma reinterpretação do crime, mas uma análise profunda dos fatores que podem levar a comportamentos extremos. A produção instiga o espectador a questionar a natureza do crime e a linha tênue que separa a defesa legítima da violência premeditada.

Série: Monstros — Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais

Criação: Ryan Murphy e Ian Brennan

Ano: 2024

Gênero: Drama/True Crime

Nota: 9