Um dos melhores faroestes dos últimos 10 anos, com Casey Affleck e Ben Foster, está no Prime Video

Em “Amor Fora da Lei”, David Lowery explora o drama humano em um ambiente de faroeste dos anos 1970, criando uma narrativa profunda e melancólica. Conhecido por suas produções como “Sombras da Vida” e “A Lenda do Cavaleiro Verde”, Lowery apresenta uma visão sofisticada sobre as escolhas e as consequências que moldam a vida de seus personagens. O filme, estrelado por Rooney Mara, Casey Affleck e Ben Foster, centra-se na história de Ruth (Mara), uma jovem texana cuja vida é irremediavelmente alterada ao se apaixonar por Bob (Affleck), um criminoso cativante. Esse relacionamento, que se inicia na adolescência de Ruth, desenvolve uma intensidade emocional que sustenta a trama.

Desde o primeiro encontro do casal, quando Ruth tinha apenas 12 anos, Lowery estabelece a complexidade emocional que marca a relação entre os dois protagonistas. Essa ligação profunda é o fio condutor da narrativa, tornando cada obstáculo mais doloroso e cada escolha mais carregada de peso emocional. Após um violento confronto com a polícia, ambos são capturados. Enquanto Ruth, grávida, consegue liberdade, Bob é condenado a 25 anos de prisão. Esse momento divide a vida de Ruth, que agora enfrenta sozinha os desafios de criar sua filha, Sylvie, enquanto mantém uma frágil conexão com Bob por meio de cartas.

O filme é permeado por uma atmosfera de melancolia e introspecção, refletindo a dura realidade das escolhas de Ruth e o fardo que ela carrega como resultado de suas decisões. Mara interpreta uma mulher marcada pela dor, tentando reconciliar seu passado com o presente. Bob, por sua vez, sonha em reunir sua família e fugir de seu destino trágico. No entanto, sua visão romântica de um futuro pacífico está em conflito com o mundo hostil ao seu redor. Ele carece da crueldade necessária para sobreviver nesse ambiente, tornando sua jornada ainda mais desafiadora.

A tensão aumenta quando três mercenários chegam à pequena cidade com o objetivo de capturar Bob em troca de uma recompensa. Essa ameaça iminente acrescenta um novo nível de perigo à narrativa, trazendo a violência de volta à vida de Ruth e Bob. Lowery utiliza esses elementos para intensificar o suspense, mantendo o público imerso na tensão crescente à medida que a história avança.

Visualmente, o filme demonstra representação autêntica do Texas dos anos 1970. A direção de arte e o design de produção são impecáveis, transportando o espectador para a época com precisão. A cinematografia de Bradford Young, nomeado ao Oscar por seu trabalho em “A Chegada”, utiliza uma abordagem naturalista para capturar a beleza árida do Texas. As paisagens vastas e desoladas servem como um contraponto ao turbilhão emocional que os personagens enfrentam, oferecendo uma experiência visual que complementa a narrativa densa e introspectiva.

Lowery vai além dos clichês do faroeste ao criar um drama psicológico que explora as complexidades internas de seus personagens. “Amor Fora da Lei” não é apenas uma história de amor e crime; é uma reflexão sobre a luta de indivíduos contra seus próprios impulsos e o destino que parecem inevitáveis. Disponível no Prime Video, o filme oferece uma visão intimista sobre a fragilidade humana, onde cada gesto e olhar contam uma história por si só.

A direção precisa de Lowery, aliada a atuações contidas e poderosas de Mara e Affleck, faz com que o espectador se envolva emocionalmente com o destino dos personagens. A construção lenta e meticulosa da narrativa permite uma imersão completa na vida desses indivíduos quebrados, resultando em um filme que transcende seu gênero e oferece uma meditação sobre o amor, a redenção e o preço das decisões impensadas.

Com um estilo narrativo único e uma estética cuidadosamente elaborada, “Amor Fora da Lei” se posiciona como uma das obras mais introspectivas de Lowery. O filme não se limita a contar uma história, mas desafia o público a refletir sobre os dilemas morais e emocionais enfrentados pelos personagens, tornando-se uma experiência memorável em meio ao cenário atual do cinema.

Filme: Amor Fora da Lei

Direção: David Lowery

Ano: 2013

Gênero: Faroeste/Drama/Romance

Nota: 9/10