Considerado um dos 25 maiores filmes da história do cinema, ganhador de 5 Oscars está na Netflix

Steven Spielberg, um dos maiores ícones da história do cinema, atingiu o auge de sua carreira ao conquistar sete prêmios da Academia com “A Lista de Schindler”. Este filme, amplamente elogiado por sua profundidade emocional e alcance universal, foi responsável por transformar a maneira como o diretor enxergava a arte cinematográfica. Após seu lançamento em 1994, Spielberg se afastou temporariamente da direção, experimentando um esgotamento mental e criativo que ele inicialmente interpretou como depressão.

Contudo, anos mais tarde, o cineasta veio a compreender que sofria de um quadro de estresse pós-traumático, desencadeado pela intensidade de reviver as atrocidades do Holocausto durante o processo de produção do filme. Este estado o paralisou por algum tempo, adiando seu retorno à cadeira de diretor até 1997, quando decidiu reviver a franquia “Jurassic Park” com o lançamento de “O Mundo Perdido”.

Ainda em 1997, Spielberg dirigiu “Amistad”, outro filme aclamado pela crítica e indicado a quatro Oscars, marcando seu retorno ao cenário cinematográfico. Mas foi em 1998 que ele reconquistou o centro das atenções de forma impressionante com “O Resgate do Soldado Ryan”, ambientado no contexto da Segunda Guerra Mundial. O filme, com cerca de três horas de duração, narra o dramático desembarque na Normandia e acompanha a jornada de um grupo de soldados em uma missão para resgatar o soldado James Ryan, interpretado por Matt Damon.

A missão é organizada pelo general George C. Marshall, que, ao ser informado de que uma mãe receberia a notícia da morte de três de seus filhos, toma conhecimento de que um quarto filho, o soldado Ryan, ainda estava vivo no front. Determinado a evitar que essa mãe sofra mais uma perda, o general ordena que o soldado seja resgatado e trazido de volta para casa. A responsabilidade pela missão recai sobre o capitão Miller, vivido por Tom Hanks, que, junto a um grupo de oito homens, atravessa o campo de batalha em uma busca incerta por Ryan.

Os membros da equipe de resgate, interpretados por um elenco estelar, enfrentam os horrores da guerra em território inimigo. Entre eles, destacam-se personagens como Mike Horvath (Tom Sizemore), Reiben (Edward Burns), Jackson (Barry Pepper), Mellish (Adam Goldberg), Caparzo (Vin Diesel), T (Giovanni Ribisi) e Upham (Jeremy Davies). O filme ganhou notoriedade não apenas por sua história envolvente, mas também pela forma com que Spielberg explorou a brutalidade e o caos da guerra.

A cena inicial do desembarque na Normandia, um dos momentos mais marcantes do cinema, foi filmada com um realismo surpreendente. Utilizando uma técnica de câmera tremida e uma montagem visceral, Spielberg construiu uma atmosfera opressiva e caótica que arrastou o público diretamente para o centro da ação. A tensão crescente e o nível de detalhes transformaram “O Resgate do Soldado Ryan” em um marco no gênero de filmes de guerra, consolidando o status do diretor como um mestre na representação de grandes conflitos históricos.

Uma curiosidade interessante é que, ao escolher Matt Damon para o papel de Ryan, Spielberg procurava um ator que tivesse uma aparência comum, representando o soldado americano comum. À época, Damon era relativamente desconhecido, mas, antes do lançamento do filme, sua atuação em “Gênio Indomável” o catapultou para o estrelato. Mesmo assim, Spielberg manteve sua abordagem original: enquanto o restante do elenco foi submetido a um rigoroso treinamento militar, Damon foi poupado, uma escolha que gerou uma certa tensão entre os atores, refletida de maneira autêntica nas cenas em que seus personagens interagem.

Outro detalhe interessante sobre a produção é que a famosa história que Ryan conta ao capitão Miller sobre pegar seu irmão beijando uma garota no celeiro não fazia parte do roteiro. A improvisação de Damon foi tão convincente que Spielberg decidiu mantê-la no filme, acrescentando mais um toque de veracidade à narrativa.

Com um orçamento de 70 milhões de dólares, “O Resgate do Soldado Ryan” tornou-se um gigantesco sucesso de bilheteria, arrecadando 482 milhões de dólares em todo o mundo. Além de seu sucesso comercial, o filme foi aclamado pela crítica, sendo amplamente reconhecido como uma das mais importantes obras no contexto dos filmes de guerra.

Indicado a 11 prêmios da Academia, o filme conquistou cinco, incluindo as estatuetas de melhor diretor e melhor fotografia. A combinação de uma narrativa envolvente, uma direção impecável e inovações técnicas consolidou “O Resgate do Soldado Ryan” como um clássico indiscutível, reforçando o legado de Spielberg como um dos mais importantes diretores de todos os tempos.

Filme: O Resgate do Soldado Ryan

Direção: Steven Spielberg

Ano: 1997

Gêneros: Ação/Guerra/Aventura

Nota: 10