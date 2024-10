Estrelado por Tom Cruise, filme indicado a 4 Oscars arrecadou 20 vezes a mais que o próprio custo e está na Netflix

“Top Gun: Ases Indomáveis” é um filme que marcou gerações e continua a ser lembrado por seu impacto cultural e influência duradoura. O longa não apenas conquistou quatro indicações ao Oscar, mas também venceu na categoria de Melhor Canção Original, com “Take My Breath Away”, composta por Giorgio Moroder e Tom Whitlock. Sua popularidade foi além das salas de cinema, tornando-se parte integrante da cultura popular e influenciando comportamentos e tendências em várias faixas etárias. Um exemplo claro dessa influência é o aumento expressivo de jovens que se alistaram na Marinha dos Estados Unidos após o lançamento do filme. Além disso, as jaquetas de couro usadas pelos personagens se tornaram uma febre no mundo da moda, consolidando ainda mais o filme como um fenômeno cultural.

Dirigido por Tony Scott, com roteiro de Jim Cash, Jack Epps Jr. e Ehud Yonay, “Top Gun” teve um orçamento inicial de 15 milhões de dólares. O retorno financeiro foi impressionante: o filme arrecadou mais de 360 milhões de dólares em bilheteria, um valor mais de vinte vezes superior ao investimento inicial. Durante a produção, Scott enfrentou desafios que quase comprometeram seu envolvimento no projeto. A Paramount chegou a demiti-lo temporariamente devido a preocupações com os custos. No entanto, sua abordagem visionária e contribuições criativas foram fundamentais para que ele fosse recontratado, resultando em um filme que revolucionou o gênero de ação.

Para trazer realismo às cenas de voo e garantir uma experiência visual impressionante, a Paramount investiu 1,8 milhão de dólares apenas para garantir acesso aos equipamentos e recursos do Pentágono, incluindo caças e porta-aviões. Scott também negociou uma parceria com a Grumman, fabricante dos caças F-14, para desenvolver suportes especiais para as câmeras, permitindo filmagens aéreas de tirar o fôlego. Esse nível de detalhe técnico foi essencial para a criação das cenas de voo, que se tornaram um marco do filme.

Tom Cruise, que inicialmente hesitou em aceitar o papel de Maverick, foi convencido após uma experiência de voo com os Blue Angels, a renomada equipe de demonstração da Marinha dos EUA. Sua performance como o jovem e destemido piloto se tornou uma das mais icônicas de sua carreira. Val Kilmer, que interpretou o rival Ice, também relutou em participar do filme, mas acabou aceitando devido a obrigações contratuais. Curiosamente, ele acabou gostando da experiência e sua atuação também se destacou.

O personagem Maverick, interpretado por Cruise, é impulsionado pelo desejo de honrar a memória de seu pai, um piloto da Marinha que morreu tragicamente em 1965. Maverick quer provar seu valor e se tornar o melhor em sua classe, sempre acompanhado por seu fiel amigo e colega de voo, Goose, interpretado por Anthony Edwards. A relação entre os dois personagens traz um aspecto humano ao filme, equilibrando as cenas de ação com momentos de camaradagem e amizade.

Além das emocionantes sequências de voo, o filme também explora a vida fora dos céus. Maverick e seus colegas pilotos, jovens e audaciosos, buscam diversão tanto nas alturas quanto nos bares noturnos, onde se envolvem em romances e flertes. É nesse ambiente que Maverick conhece Charlie, vivida por Kelly McGillis, uma instrutora da escola de combate aéreo. Inicialmente resistente ao charme de Maverick, ela eventualmente cede, e os dois iniciam um relacionamento, que se desenvolve em meio aos desafios profissionais e pessoais que ambos enfrentam.

Embora a trama de “Top Gun: Ases Indomáveis” possa ser vista como previsível, o filme se destaca pela habilidade de Tony Scott em criar cenas memoráveis e envolventes, que transcenderam seu tempo e ainda hoje são referências no mundo do entretenimento. Disponível na Netflix, o filme continua a capturar a imaginação de novos espectadores e a reafirmar seu lugar como um clássico do cinema de ação.

Filme: Top Gun: Ases Indomáveis

Direção:Tony Scott

Ano: 1986

Gênero: Ação/Drama

Nota: 8/10