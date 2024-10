Visualmente deslumbrante: filme com Laura Haddock, na Netflix, é um diamante para os olhos

Os ricos, frequentemente, criam costumes que até mesmo eles próprios considerariam excêntricos, tudo com o objetivo de se afastar ao máximo da maioria comum. Esses simples mortais, em última análise, permitem que a elite permaneça em seus pedestais de esplendor. Contudo, o abismo entre opulência e ruína nunca está tão longe quanto parece; por isso, os abastados mantêm-se cercados por um círculo de confiança, pronto para agir com precisão e sutileza, mas também com agressividade quando necessário, neutralizando possíveis ameaças antes que se tornem públicas.

Em 2019, Michael Engler trouxe para o cinema a magia de “Downton Abbey”, uma série consagrada com seis temporadas e 52 episódios. Três anos depois, Simon Curtis decidiu revisitar a história e dar um novo fôlego aos personagens da aclamada produção. Em “Downton Abbey 2: Uma Nova Era”, os já conhecidos aristocratas do século 20 expandem seus horizontes para um refúgio paradisíaco na Riviera Francesa, ou em algum outro cenário igualmente encantador.

À medida que acumulam riquezas, aumenta também o medo de perder o que conquistaram. Essa tensão constante entre poder e vulnerabilidade é um tema recorrente no segundo longa-metragem da série. Violet Crawley, a condessa viúva e matriarca, herda inesperadamente uma grande propriedade no sul da França, presente de um velho conhecido, com quem teve contato pela última vez na década de 1860. No cenário de 1928, quase todos da família se dirigem para a nova propriedade, enquanto a abadia é cedida para uma equipe de filmagem, supervisionada pelos empregados.

O roteiro de Julian Fellowes explora com habilidade o mistério que envolve essa nova fase na vida dos Crawley, utilizando referências elegantes a clássicos do cinema, como “Cantando na Chuva” (1952), de Stanley Donen e Gene Kelly. O filme também traz à tona um toque de Jane Austen, especialmente em sua crítica sutil à futilidade de se esperar por uma sociedade ideal, como Austen fez em “Orgulho e Preconceito”.

Filme: Downton Abbey 2: Uma Nova Era

Direção: Simon Curtis

Ano: 2022

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 8/10