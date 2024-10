A melhor comédia romântica do século 21 está na Netflix

“De Repente 30” permanece como um dos clássicos mais queridos da comédia romântica dos anos 2000. Sob a direção de Gary Winnick, o filme se destaca por sua capacidade de despertar uma sensação nostálgica na audiência, com Jennifer Garner interpretando a protagonista que simboliza a realização dos desejos mais íntimos do espectador. Sua atuação transporta o público para uma época em que o sonho de se tornar adulto ainda estava distante, permitindo uma reflexão leve e cativante sobre os desafios e aspirações da juventude.

O roteiro de Josh Goldsmith e Cathy Yuspa capta com precisão a essência dos conflitos adolescentes ao explorar a jornada de Jenna, uma garota de 13 anos que sofre bullying nas mãos de outros jovens. Esses adolescentes são retratados como cruéis, em uma fase da vida marcada por inseguranças e disputas sociais. Nesse contexto, Jenna encontra apoio em Matt, seu amigo nerd e gentil, interpretado de forma encantadora por Sean Marquette, enquanto Christa B. Allen brilha no papel da jovem protagonista. A química entre os dois mantém a audiência envolvida, enquanto o filme avança de forma fluida para a próxima fase da história.

Durante a festa de aniversário de Jenna, a jovem experimenta uma transformação mágica que altera completamente sua vida. Ao desejar ser popular, ela se vê rejeitada pelos amigos e presa em uma situação embaraçosa. Seu desejo de se tornar uma das meninas mais populares da escola, lideradas pela arrogante Tom-Tom, interpretada por Alexandra Kyle, rapidamente se desfaz quando seus colegas de festa roubam as guloseimas e a abandonam. Em um momento simbólico, enquanto espera ansiosamente por um beijo de seu interesse amoroso, Chris Grady, o galã adolescente vivido por Alex Black, é surpreendida por Matt, que tenta resgatar sua dignidade.

A partir desse ponto, o filme emprega um toque inventivo e divertido, ao fazer Jenna acordar repentinamente como uma mulher de 30 anos bem-sucedida, editora de moda de uma prestigiada revista. Agora adulta e vivendo em um luxuoso loft em Manhattan, ela desfruta de uma vida glamourosa, mas rapidamente percebe que algo está faltando. É nesse cenário que Mark Ruffalo, no papel da versão adulta de Matt, entra em cena, trazendo uma energia cativante e construindo, ao lado de Garner, uma das dinâmicas mais memoráveis do cinema contemporâneo.

“De Repente 30” é, em seu âmago, uma história sobre os laços entre a amizade e o amor, e as escolhas que moldam nossas vidas. Jenna, ao revisitar seu passado, entende que as decisões que tomou em sua juventude têm consequências que ecoam na vida adulta. Sua busca por reconciliação com Matt não é apenas um ato de redenção pessoal, mas uma reflexão sobre como as amizades de infância são preciosas e podem, muitas vezes, ser mais valiosas do que qualquer sucesso profissional ou conquista material.

O filme encapsula a ideia de que os amores mais sinceros e verdadeiros são aqueles que carregamos na memória, mesmo que eles tenham se perdido no tempo. À medida que Jenna aprende, nem sempre a realização de desejos imediatos traz felicidade duradoura. Em vez disso, é o retorno às raízes, àqueles momentos simples de conexão humana, que pode nos curar e nos levar a reencontrar o caminho da verdadeira satisfação. Mark Ruffalo e Jennifer Garner entregam performances que reforçam essa mensagem com autenticidade e profundidade emocional, fazendo de “De Repente 30” uma narrativa que resiste ao tempo e permanece relevante, conquistando novas gerações de espectadores.

Filme: De Repente 30

Direção: Gary Winnick

Ano: 2004

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10