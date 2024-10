O romance com Dakota Johnson na Netflix que vai derreter seu coração como sorvete em um calor de 40 graus

Publicado um ano após o falecimento de Jane Austen, “Persuasão” se destaca como um romance ambientado na alta sociedade rural inglesa, mantendo a tradição da autora de usar uma protagonista feminina para explorar sua própria visão do mundo. Anne (Dakota Johnson), a filha do meio entre três irmãs, assume o papel principal aos 27 anos e ainda solteira, enquanto seu pai, o aristocrata Walter Elliot (Richard E. Grant), tenta assegurar um novo casamento para evitar a ruína financeira. Durante uma visita à sua irmã caçula, Mary Musgrove (Mia McKenna-Bruce), Anne reencontra um antigo amor, o capitão Wentworth (Cosmo Jarvis). O relacionamento entre os dois havia sido rompido no passado por pressões familiares, quando Wentworth ainda era um homem sem posses.

Agora, oito anos depois, o capitão acumula fortuna, mas as feridas deixadas pela separação ainda não cicatrizaram completamente. Apesar de seus sentimentos por Wentworth persistirem, Anne percebe um distanciamento entre os dois, especialmente à medida que ele se aproxima de Louisa (Nia Towle), cunhada de Mary. Paralelamente, o surgimento do charmoso primo Mr. Elliot (Henry Golding) oferece à protagonista uma possível distração para seu coração partido.

A versão de Carrie Cracknell traz uma interpretação mais leve e moderna do clássico de Austen, misturando humor e uma estética jovial que dividiu opiniões. Embora alguns críticos tenham comparado o filme a “Fleabag” pela quebra frequente da quarta parede e o tom cômico, Dakota Johnson entrega uma Anne cativante, espirituosa e desajustada, criando uma conexão íntima com o público. Embora o filme tenha recebido uma avaliação modesta de 5,8 no IMDb, suas críticas parecem exageradas, uma vez que Cracknell apresenta uma abordagem feminista e bem-humorada da obra, complementada por figurinos em tons pastéis e paisagens bucólicas, que realçam o romantismo do enredo.

Filme: Persuasão

Direção: Carrie Cracknell

Ano: 2022

Gênero: Romance

Nota: 8/10