Leve, despretensiosa e hilária: comédia na Netflix vai fazer o tempo voar enquanto garante boas risadas do início ao fim

Cada fase da vida oferece sua própria combinação de encantos e dificuldades, muitas vezes impulsionada por ilusões quase obsessivas que nos lançam em direção ao sucesso ou ao fracasso, com cicatrizes que, por vezes, demoram a desaparecer. Ao longo dessa trajetória, a vida impõe a necessidade de autoconhecimento e de aprender a conviver com a solidão, que afeta uns mais que outros. Com o passar do tempo, percebemos que até os sentimentos mais intensos perdem sua força de maneira mais rápida do que imaginávamos. Nesse contexto, surge “Show de Vizinha”, uma comédia dirigida por Luke Greenfield que se desenrola em torno do cotidiano rotineiro e monótono de um jovem cuja principal aspiração, como muitos nessa idade, é o amor — ou, mais especificamente, o sexo, visto como uma conquista imediata e arriscada. O enredo não apresenta grandes mistérios, mas não precisa; quem viveu os dilemas da adolescência, ou experimentou a solidão, entenderá perfeitamente o que o diretor pretende transmitir.

Matthew Kidman, o protagonista, parece resignado a uma vida de solidão sexual até que uma reviravolta inesperada muda tudo. O roteiro, escrito por Brent Goldberg, David Wagner e Stuart Blumberg, se vale dos clichês típicos das comédias adolescentes de Hollywood, moldando a história ao redor de Matthew. Seu sobrenome sugere uma ligação irônica com o personagem de Tom Cruise em “Negócio Arriscado” (1983), de Paul Brickman, no qual Joel Goodson enfrenta um caos inesperado após uma noite com uma acompanhante. Da mesma forma, Matthew se vê enredado em uma situação semelhante ao se envolver com Danielle, uma vizinha misteriosa. Embora o encontro entre eles seja improvável, os roteiristas conseguem equilibrar elementos de erotismo, humor e ação, tornando a dinâmica entre os personagens envolvente. Emile Hirsch e Elisha Cuthbert demonstram sintonia ao encarnar seus papéis, especialmente quando o segredo de Danielle, que até então parecia intocável, é finalmente revelado, trazendo uma camada dramática ao filme.

No segundo ato, o diretor adiciona a presença de Kelly, interpretado por Timothy Olyphant, uma figura controladora e protetora de Danielle, disposto a tudo para mantê-la sob seu domínio. Essa relação oferece uma crítica sutil às dificuldades enfrentadas por jovens mulheres em um mundo implacável. Mesmo diante de ameaças e manipulações, Matthew se mostra obstinado, ignorando as chantagens e insistindo em seu sentimento por Danielle. No entanto, à medida que a narrativa avança, torna-se claro que o romance entre eles é mais uma metáfora da juventude do que uma história inspiradora de amor verdadeiro. Quem já acumulou experiência no imprevisível jogo da vida sabe que esses relacionamentos são, na maioria das vezes, uma expressão de desejos temporários, e não a realização de um sonho duradouro.

Filme: Show de Vizinha

Direção: Luke Greenfield

Ano: 2004

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 7/10