Comédia romântica com Reese Witherspoon e Ashton Kutcher é programa perfeito para sua tarde de sábado, na Netflix

A estreia de Aline Brosh McKenna na direção de um longa-metragem traz “Na Sua Casa ou Na Minha”, uma comédia romântica mais amadurecida que, além de explorar o humor leve, aborda temas como paternidade, crescimento pessoal e a busca pela realização profissional. Estrelado por Ashton Kutcher e Reese Witherspoon, o filme se concentra nas escolhas feitas ao longo da vida e nas oportunidades que são deixadas para trás.

Para contextualizar, McKenna é conhecida por roteirizar obras como “O Diabo Veste Prada” e a série “Crazy Ex-Girlfriend”. Neste novo projeto, acompanhamos Debbie (Witherspoon) e Peter (Kutcher), amigos de longa data que, após uma noite juntos 20 anos atrás, seguiram caminhos distintos. Enquanto nunca conseguiram engatar um romance, o relacionamento dos dois é marcado por suas diferenças. Peter, atraente e bem-sucedido, sempre teve facilidade em conquistar mulheres, mas não consegue manter relações duradouras, seja no amor ou na amizade. Ele é solitário e superficial, com uma vida profissional bem-sucedida, mas distante de seu antigo sonho de ser escritor. Sua casa, projetada por terceiros e sem traços pessoais, reflete essa falta de profundidade.

Debbie, por sua vez, trocou suas ambições na área editorial por uma vida mais prática e segura. Divorciada, ela vive em Los Angeles, dedicando-se ao filho Jack (Wesley Kimmel), de 13 anos. Extremamente protetora, sua rotina é voltada a manter uma vida organizada e estável para o filho, muitas vezes controlando de forma rígida suas atividades. Quando surge a oportunidade de fazer um curso em Nova York, Peter, que vive na cidade, se oferece para cuidar de Jack, levando a uma troca inesperada de papéis.

A chegada de Peter à vida de Jack muda tudo. Pela primeira vez, o garoto experimenta a liberdade de uma rotina desregrada, assiste a filmes de terror e se inscreve em um time de hóquei, algo que sua mãe sempre evitou por considerar perigoso. Enquanto isso, Peter, que sempre fugiu de responsabilidades maiores, aprende o que é cuidar verdadeiramente de alguém. Por outro lado, em Nova York, Debbie se aproxima de Minka (Zoe Chao), ex-namorada de Peter, que a incentiva a se abrir para novas experiências. Ela também conhece Theo (Jesse Williams), um editor que não só desperta seu interesse amoroso, mas também decide publicar um livro de Peter, escondido por anos, e ajuda Debbie a retomar sua antiga paixão pelo mercado editorial.

O ponto crucial do filme está na descoberta de ambos os protagonistas ao viverem fora de suas zonas de conforto. Peter e Debbie, até então acomodados em carreiras que não os satisfazem plenamente, encontram a coragem para mudar de direção. O tempo que passam nas vidas e nas casas um do outro os força a confrontar o que realmente desejam, revelando sentimentos que estiveram adormecidos durante anos.

Embora “Na Sua Casa ou Na Minha” tenha seus méritos, também apresenta falhas. Uma das críticas mais evidentes é a utilização de estereótipos de gênero ultrapassados, que parecem destoar dos dias atuais. Além disso, a química entre Kutcher e Witherspoon, dois astros de grande carisma, deixa a desejar, talvez em parte porque seus personagens quase não interagem pessoalmente no decorrer do filme — exceto em um flashback e na cena final.

Apesar desses problemas, o filme tem qualidades que o tornam atraente. Ele se enquadra perfeitamente na categoria de “comfort movie”, sendo uma escolha ideal para quem deseja um entretenimento leve, livre de complicações ou dramas intensos. Em uma era em que as comédias românticas tornaram-se raras, há algo de reconfortante e nostálgico em assistir a esse gênero novamente. A familiaridade do enredo — amigos que foram feitos um para o outro, mas que demoram para perceber isso — é um atrativo inegável. Afinal, quem não gosta de uma boa história de amor com desencontros e reviravoltas?

Filme: Na Minha Casa ou Na Sua?

Direção: Aline Brosh McKeena

Ano: 2022

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 7/10