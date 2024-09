O filme de ação mais intenso da Netflix para o fim de semana — só para quem tem nervos de aço

Um casal, numa tentativa desesperada de salvar o casamento, decide se isolar em uma cabana distante, presente do pai de Lars. Entre discussões e provocações, a verdadeira intenção do retiro é revelada: ambos planejam matar o outro. Lisa, uma atriz que viu sua carreira desmoronar, e Lars, um diretor de filmes medíocres, compartilham mais do que um casamento em ruínas; possuem o mesmo plano macabro. Porém, a coincidência desse desejo mortal torna o desenrolar dos acontecimentos imprevisível, criando uma sequência de surpresas que elevam a tensão a cada minuto.

Enquanto o casal se prepara para cumprir seus planos, a situação toma um rumo inesperado com a chegada de três fugitivos. A dinâmica entre os protagonistas e os novos personagens faz com que os papéis de vítima e algoz se alternem, trazendo à tona tanto momentos de humor sombrio quanto de violência brutal. Lars, que inicialmente se destaca por sua arrogância, assume o papel de herói de forma quase acidental, numa tentativa desesperada de se livrar dos invasores. Ao longo da trama, a relação entre Lars e Lisa se transforma numa batalha sangrenta e caótica, com reviravoltas que mantêm o público envolvido até o último momento.

O filme, que brinca com as expectativas do gênero, vai além do suspense convencional ao explorar o esgotamento emocional de seus protagonistas. Ao estilo de Tarantino, a narrativa flerta com a tragédia e o humor negro, sem jamais perder a energia. Com personagens que, apesar de suas falhas, conseguem cativar, a obra entrega mais do que um simples thriller, abordando, de maneira única, o lado sombrio das relações e a fragilidade da convivência a dois. A imprevisibilidade é o grande trunfo da história, e cada virada de roteiro garante que o espectador permaneça atento até o desfecho catártico.

Filme: The Trip

Direção: Tommy Wirkola

Ano: 2021

Gêneros: Ação/Suspense

Nota: 9/10