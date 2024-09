Última chance para assistir a comédia romântica levinha e relaxante, com Kristen Stewart, na Netflix

Clea DuVall, amplamente reconhecida por seu trabalho como atriz, marcando presença em filmes icônicos dos anos 1990 e 2000 como “Ela é Demais”, “Prova Final” e “Garota, Interrompida”, assume uma nova função em “Alguém Avisa?”. Neste filme, ela troca as câmeras pela direção e coescreve uma comédia romântica LGBTQ+, inspirada em suas próprias vivências, que também reflete a experiência comum de muitas pessoas na mesma situação.

A trama acompanha a história de Harper (Mackenzie Davis) e Abby (Kristen Stewart), um casal que vive um dilema. Harper é entusiasta do Natal, enquanto Abby, marcada por uma tragédia familiar — a perda dos pais em um acidente de carro —, não gosta de comemorar essa época do ano. Para Abby, as festividades natalinas servem apenas para evidenciar o pior das pessoas, levando a desavenças e conflitos familiares. Apesar disso, por amor a Harper, Abby decide passar o Natal com a família da namorada, com a intenção secreta de pedir Harper em casamento ao final da viagem.

Contudo, durante a viagem, Harper faz uma revelação inesperada: sua família ainda não sabe que ela é lésbica. Harper pede a Abby que, durante o período em que estiverem juntos, finja ser apenas uma colega de apartamento sem onde passar as festas de fim de ano. Embora contrariada, Abby acaba aceitando a proposta, o que acaba criando uma situação complicada.

Ao chegar na casa de Harper, Abby é recebida por uma típica família conservadora de classe média. O pai, Ted (Victor Garber), é candidato à prefeitura, e a mãe, Tipper (Mary Steenburgen), tem uma obsessão por manter as aparências e promover eventos sociais. As irmãs de Harper, Sloane (Alison Brie) e Jane (Mary Holland), competem pelo afeto e aprovação dos pais, que monitoram cada passo em busca de perfeição. Qualquer erro pode comprometer a reputação da família perante a comunidade local.

Para tornar a situação ainda mais delicada, o ex-namorado de Harper, Connor (Jake McDorman), continua a fazer parte de sua vida, e os pais dela claramente alimentam a esperança de uma reconciliação entre os dois. Harper, por sua vez, parece balançar entre o desejo de atender às expectativas familiares e o compromisso com Abby, o que deixa a namorada insegura sobre o pedido de casamento.

Em meio a essa atmosfera tensa, Abby acaba encontrando consolo em Riley (Aubrey Plaza), uma jovem queer com quem ela estabelece uma conexão instantânea. O roteiro insinua uma possível relação entre Abby e Riley, enquanto o romance entre Abby e Harper passa por turbulências, trazendo dúvidas sobre o futuro delas como casal.

DuVall, em parceria com a corroteirista Mary Holland, constrói uma narrativa leve e divertida, sem deixar de lado questões importantes. O humor e as situações cômicas enriquecem a trama, tornando o filme uma comédia romântica que não se restringe ao entretenimento, mas também propõe reflexões profundas. A escrita do roteiro serviu como um canal de expressão para que DuVall processasse alguns de seus próprios traumas, o que faz da história algo com o qual muitas pessoas podem se identificar.

Uma das mensagens mais marcantes de “Alguém Avisa?” é a diversidade nas experiências de quem se assume homossexual. Cada família reage de forma distinta, e a narrativa ressalta a importância da empatia para entender as dificuldades que muitos enfrentam ao compartilhar sua sexualidade com os outros. Além disso, o filme explora como a relação com os pais pode influenciar significativamente a vida dos filhos, destacando a pressão que muitos sentem para se adequar às expectativas familiares, mesmo que isso signifique sacrificar partes essenciais de sua própria identidade.

“Alguém Avisa?” é uma produção que, além de proporcionar momentos de leveza e diversão, toca o público ao abordar as complexas dinâmicas familiares e a busca pela aceitação genuína. DuVall oferece uma comédia romântica que, além de entreter, convida à reflexão sobre o poder do amor incondicional e a importância de ser aceito por quem se é, sem máscaras.

Filme: Alguém Avisa?

Direção: Clea DuVall

Ano: 2020

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10