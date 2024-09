Suspense com Benicio Del Toro visto apenas por um terço dos assinantes da Netflix

Grant Singer, que já dirigiu videoclipes para grandes estrelas como The Weeknd, Skrillex e Sam Smith, claramente trouxe uma bagagem valiosa ao seu projeto de estreia no cinema de ficção com “Camaleões”. Embora a trama não escape completamente das armadilhas do óbvio, o que realmente diferencia este filme de muitos outros thrillers policiais, especialmente os de diretores estreantes, é a maneira como Singer conduz o elenco, extraindo performances que elevam a narrativa.

À medida que o enredo se desenrola, torna-se evidente o esforço de Singer em fugir do convencional. No entanto, essa tentativa de inovação se revela uma tarefa que ele nem sempre consegue executar de forma consistente. Ainda assim, não se pode negar que “Camaleões” rompe barreiras ao apresentar uma visão intrigante e cheia de nuances, mantendo o público constantemente em alerta para um desfecho que, embora farsesco, é inegavelmente satisfatório.

O roteiro, assinado por Singer, Benjamin Brewer e Benicio Del Toro, se concentra em temas de renascimento e reinvenção, especialmente para homens de certa idade. Esse aspecto só se torna realmente central no segundo ato, quando Del Toro finalmente entra em cena, permanecendo até o fim e imprimindo sua marca no filme. Até esse ponto, “Camaleões” foca no cotidiano de Will Grady, um homem que, até então, parece ter vivido uma vida sem grandes problemas ou privações.

Justin Timberlake interpreta Grady com a mesma competência que o tornou famoso, mas aqui ele se depara com um personagem cuja moralidade é revelada de forma tão gradual que beira o exasperante. Grady, um magnata do setor imobiliário de Scarborough, no nordeste da Inglaterra, adquire uma mansão a preço de pechincha numa área tranquila da cidade, algo que deveria ser motivo de orgulho para sua mãe, Camille, interpretada por Frances Fisher. No entanto, a decisão de morar ali com sua namorada, Summer Elswick, vivida por Matilda Lutz, introduz um conflito inicial que Singer habilmente explora, revelando apenas o necessário para manter o mistério.

A trama toma um rumo sombrio quando Grady descobre o corpo da namorada, vítima de um assassinato brutal. A partir desse ponto, a vida de Grady desmorona, como era de se esperar, e Singer aproveita essa reviravolta para colocar sobre os ombros do personagem de Timberlake a suspeita do crime. A investigação fica a cargo de Tom Nichols, um detetive conhecido por sua obsessão paranoica em casos desse tipo, e seu parceiro Dan Cleary, cujo contraponto à natureza sombria de Nichols é interpretado com habilidade por Ato Essandoh.

Benicio Del Toro mergulha profundamente no lado obscuro de Nichols, trazendo à tona uma melancolia sutil, mas penetrante, refletida em seus olhos grandes e marcados por olheiras profundas. O casamento conturbado de Nichols com Judy, interpretada por Alicia Silverstone, adiciona mais camadas a um enredo já densamente carregado, tornando a estreia de Singer no cinema de ficção uma experiência notavelmente perturbadora e, ao mesmo tempo, fascinante.

Filme: Camaleões

Direção: Grant Singer

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Suspense/Policial

Nota: 9/10