A primeira série 100% original Netflix a ultrapassar a marca de 800 dias no Top 10 mundial

Série original da Netflix que fez história ao permanecer no ranking mundial dos mais assistidos por 800 dias, “The Witcher” é baseada nos livros de Andrzej Sapkowski e gira em torno de Geralt de Rívia (Henry Cavill), um caçador de monstros que vive no universo fictício do Continente. Sua história se cruza com a de outras duas personagens cruciais para o andamento da trama: Ciri (Freya Allan), princesa de Cintra e nascida com “sangue antigo”, o que a torna portadora de poderes extraordinários e desejada por entidades e facções que buscam controlá-la ou destruir seus poderes.

Quando os pais de Ciri morrem em um naufrágio, ela passa a ser criada pela avó. No entanto, quando seu reino é atacado e destruído, ela é forçada a fugir, e seus caminhos se cruzam com os de Geralt, que se torna seu protetor e mentor. Aos poucos, Ciri começa a desenvolver seus poderes e se torna alvo da Caçada Selvagem, uma perseguição de seus inimigos para capturá-la, seja para possuir seus poderes ou matá-la.

Outra personagem importante para a trama é Yennefer (Anya Chalotra), uma jovem feiticeira e interesse amoroso de Geralt. Yennefer também atua como mentora de Ciri, tentando ajudá-la a entender e controlar seus poderes. O trio forma um vínculo profundo e se torna uma família não convencional. Conforme as temporadas avançam, as dinâmicas evoluem, com os personagens enfrentando também experiências individuais e desafios que exploram com profundidade seus dilemas emocionais e internos.

Para interpretar seu papel, Cavill passou por um treinamento rigoroso de fisiculturismo, além de ter aulas de espada. Embora o personagem tenha sido muito importante para o ator, que lutou para consegui-lo, abordando agentes e procurando a Netflix, Cavill, após a terceira temporada, decidiu deixar a série. Os motivos não foram completamente esclarecidos, mas especula-se que pode ter sido por diferenças criativas com os roteiristas, o desgaste físico do papel — já que ele próprio executa as cenas de ação — e conflitos de agenda. Apesar dos protestos dos fãs pela saída de Cavill, foi anunciado que ele seria substituído por Liam Hemsworth, que assume o papel na quarta temporada.

Com um visual impressionante, a produção precisa combinar fotografia, CGI e design de produção cuidadosamente para dar vida ao universo, oferecendo um visual grandioso, repleto de paisagens naturais, cenas de ação imersivas e uma abordagem que sabe equilibrar realismo e fantasia de forma eficaz. A escolha da paleta de cores e da iluminaçãoéfeita de modo a priorizar tons sombrios e intimistas. As cores são mais frias e dessaturadas, com predominância de cinza, azul e verde. Em algumas cenas, quando é necessário exprimir mais magia, as cores se tornam mais vibrantes.

Nas sequências de batalha, são utilizadas iluminação natural e câmeras em movimento, que acompanham de perto os personagens, proporcionando a sensação de que o espectador está dentro da cena, transmitindo maior realismo e urgência. Em passagens com menos ação, a prioridade é o uso de câmeras estáticas e lentes abertas que destacam as paisagens.

“The Witcher”, inspirada nos livros e não nos jogos de videogame, é um dos maiores investimentos financeiros da Netflix. O custo médio de cada episódio é de 10 milhões de dólares, colocando o custo total de cada temporada entre 80 e 100 milhões. Grande parte do orçamento é direcionada aos efeitos visuais, que precisam ser de alta qualidade para reproduzir com precisão o universo da saga.

Título: The Witcher

Criação: Lauren Schmidt Hissrich

Ano: 2019 – atual

Gênero: Aventura/Fantasia/Ação

Nota: 8