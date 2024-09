Sequência de franquia que é fenômeno mundial e arrecadou 7 bilhões de dólares nas bilheterias está na Netflix

“+ Velozes + Furiosos”, dirigido por John Singleton, leva a franquia “Velozes e Furiosos” a uma nova dimensão de adrenalina e emoção. Saindo das conhecidas ruas de Los Angeles e embarcando em uma nova aventura em Miami, o filme traz de volta Paul Walker como Brian O’Conner, mas a ausência de Vin Diesel, um dos principais destaques do primeiro filme, é sentida.

Singleton, conhecido por seu talento em criar filmes intensos e emocionantes, traz uma abordagem distinta para esta sequência. A energia explosiva das corridas de rua, acompanhada por uma estética visual vibrante, são os grandes destaques do filme. No entanto, o roteiro, em alguns momentos, parece seguir caminhos previsíveis e familiares. As cenas de ação são empolgantes e eletrizantes, mas o enredo e os diálogos não conseguem acompanhar o mesmo ritmo frenético, criando um contraste que, por vezes, deixa a desejar.

A inclusão de Tyrese Gibson como Roman Pearce é um ponto positivo, acrescentando um toque de humor e camaradagem à dinâmica com Walker. A química entre os dois cria momentos que são, sem dúvida, memoráveis. No entanto, essa interação, embora divertida, é apenas uma pequena centelha em meio a uma narrativa que poderia ter explorado de forma mais profunda as complexidades dos personagens e os detalhes de seus mundos.

Visualmente, o filme é um espetáculo à parte. As sequências de corrida e perseguição são capturadas de maneira excepcional, com uma edição ágil que transmite a sensação de velocidade e perigo de forma visceral. Essa abordagem visual acaba compensando, em parte, a simplicidade da trama, concentrando-se naquilo que a franquia faz de melhor: proporcionar ação ininterrupta.

A trama principal, centrada em uma operação policial, tenta misturar tensão e drama, mas se perde em subtramas que não adicionam muito à narrativa central. A tentativa de aprofundar as relações e motivações dos personagens é ofuscada pelo brilho das cenas de ação, que acabam tomando o protagonismo.

“+ Velozes + Furiosos” brilha principalmente em suas cenas de ação eletrizantes, mas tropeça na construção de uma narrativa com maior profundidade e substância. Os fãs dedicados da série certamente encontrarão a adrenalina que procuram, enquanto aqueles que buscam uma história mais elaborada podem sentir-se um pouco decepcionados. Singleton conseguiu preservar o espírito veloz da franquia, mas o filme acaba priorizando o estilo em detrimento de um enredo mais robusto.

Filme: + Velozes + Furiosos

Direção: Brett Haley

Ano: 2003

Gênero: Ação/Crime

Nota: 8/10