História de amor no Prime Video baseado em romance bíblico ficou no TOP 10 em 40 países

Algumas histórias de amor são tranquilas, enquanto outras são cheias de altos e baixos. Uns dizem que o verdadeiro amor não sofre turbulências; outros dizem que o amor tudo vence. Chegar a um consenso é quase impossível, mas a verdade é que não há fórmulas ou receitas prontas. Cada história é uma história sendo escrita, com suas particularidades e idiossincrasias.

O amor não pode ser colocado dentro de uma caixinha. Há histórias de pessoas que enfrentaram enormes adversidades para conseguirem viver juntas, enquanto outras nunca encontraram uma pedra em seu caminho. Tudo é simples, fácil e natural. Em “Amor de Redenção”, baseado no romance best-seller homônimo de Francine Rivers, publicado em 1991, que vendeu ao menos 3 milhões de cópias em todo o mundo, acompanhamos um romance turbulento.

O livro de Rivers, no entanto, não é uma história 100% original. Ela se inspirou na história bíblica do Velho Testamento, que narra o romance entre Oséias e Gômer. O livro cristão relata que Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta chamada Gômer. A relação é uma alegoria ao casamento de Deus com Israel, que na época passava por um período de grande corrupção moral e espiritual.

Gômer foi infiel a Oséias, que foi instruído por Deus a buscá-la, perdoá-la e trazê-la de volta como sua esposa. A história simboliza o amor incondicional de Deus por seu povo e a disposição dEle em restaurar Israel, mesmo depois de suas “traições”.

Assim como na história bíblica, “Amor de Redenção” gira em torno de Angel (Abigail Cowen), uma mulher que nasceu como fruto da infidelidade de seu pai no casamento, com sua mãe, a amante interpretada por Nina Dobrev. Após a morte da mãe, a menina é enviada para um prostíbulo ainda criança, onde se torna escrava de Duque (Eric Dane) e da Duquesa (Famke Janssen).

Anos mais tarde, Michael (Tom Lewis) se apaixona imediatamente por Angel ao vê-la. Mesmo sabendo que ela é uma prostituta, ele decide comprá-la do prostíbulo e se casar com ela. Assim o faz. No entanto, Angel ainda não aprendeu a amá-lo. Sem compreender os motivos de ele a amar, Angel foge várias vezes, é infiel e magoa repetidamente Michael, até aprender que é digna de aceitar seu amor e correspondê-lo.

Ambientado nos Estados Unidos do século 19, o longa-metragem explora imagens bucólicas e do velho oeste, com tons dourados e melancólicos, criando uma atmosfera romântica e lírica para a história. Um pouco mais longo do que deveria ser, o romance cumpre com clareza e eficiência seu papel de entretenimento. Não há aqui nenhum mérito que se sobressai a outros romances, uma característica que o destaque em meio aos demais, no entanto, é bonito, comovente e diverte. O filme não é recomendado para crianças, já que possui cenas de sexo explícito.

Filme: Amor de Redenção

Direção: D.J. Caruso

Ano: 2022

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8