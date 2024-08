As 4 comédias românticas mais assistidas da Netflix em 2024, até agora

Tudo Em Família (2024), Richard LaGravenese

Aaron Epstein / Netflix

Uma jovem dedicada trabalha como assistente pessoal de uma estrela de cinema, e tudo parece estar em equilíbrio até que sua mãe começa a namorar seu chefe. A situação inusitada força a jovem a lidar com o desconforto de ver sua vida pessoal se misturar com sua carreira, enquanto sua mãe enfrenta os desafios de um relacionamento com um homem mais jovem. A dinâmica familiar complica-se ainda mais quando sentimentos não resolvidos e ciúmes começam a surgir entre os personagens. Nesse cenário, questões de poder, identidade pessoal e as dificuldades do amor se entrelaçam, criando momentos tanto hilários quanto comoventes. A história explora as complexidades das relações familiares e as confusões inevitáveis que surgem quando os mundos pessoal e profissional colidem, oferecendo uma reflexão divertida e sincera sobre os altos e baixos do romance e a busca por autoaceitação.