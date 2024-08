Obra-prima com Ben Affleck é o melhor filme do último ano e está no Prime Video

Hollywood não cansa de buscar na história suas narrativas mais envolventes, e o filme “Air: A História Por Trás do Logo” não foge à regra. Recém-chegado às plataformas de streaming, após sua passagem pelos cinemas, este longa, produzido por Ben Affleck e Matt Damon, revela os bastidores do icônico acordo entre a Nike e Michael Jordan. Com ecos do estilo de Aaron Sorkin, graças a diálogos ágeis e emocionalmente carregados, o filme remete à bem-sucedida colaboração anterior da dupla em “Gênio Indomável”.

Sob a direção de Affleck e com roteiro assinado pelo novato Alex Convery, o filme apresenta Matt Damon no papel de Sonny Vaccaro, um influente agente do basquete que ajudou a moldar as carreiras de astros como Kobe Bryant e LeBron James. Apesar de sua relação com Jordan e a Nike ter azedado em 1994, a história volta ao início dos anos 80, quando Vaccaro foi instrumental na criação de um dos contratos mais significativos da história do esporte.

Ambientado em 1984, “Air” retrata um momento crucial na Nike, então uma empresa em declínio, especialmente em comparação com a alemã Adidas, que dominava o mercado esportivo com sua imagem jovem e estilosa. Vaccaro, que trabalhava no departamento de marketing da Nike, acreditava firmemente que o futuro da empresa estava em um jovem de 21 anos chamado Michael Jordan. Naquela época, a Nike não era a gigante de hoje e tinha um orçamento modesto de 250 mil dólares para investir em novos talentos. Contra todas as expectativas, Vaccaro convenceu o CEO da Nike, Philip Knight (interpretado por Affleck), a apostar toda essa verba em Jordan.

O desafio era imenso. Jordan não só era um novato na NBA, como também preferia as marcas concorrentes. Fã declarado da Adidas, ele via na Converse, que patrocinava os maiores jogadores da época, uma segunda opção mais viável. Além disso, David Falk (Chris Messina), o agente de Jordan, tinha uma relação conturbada com Vaccaro e relutava em considerar a Nike. Mesmo se o contrato se concretizasse, restava o risco de que a linha de produtos não tivesse sucesso, colocando a própria sobrevivência da Nike em jogo.

O desfecho é bem conhecido. A linha Nike Air Jordan, que já dura quase quatro décadas, se tornou um pilar da marca, gerando bilhões em receita anual. O filme explora as dificuldades que antecederam esse contrato, explicando porque ele foi tão revolucionário: não apenas pela sua duração inicial de cinco anos, mas também pelas inovações que trouxe ao mercado esportivo. A exigência de Deloris Jordan (Viola Davis), mãe de Michael, de que seu filho recebesse uma comissão pelas vendas, algo inédito até então, é um dos pontos altos da trama.

O filme também aborda a quebra das regras da NBA sobre o design dos tênis, que exigia que eles fossem predominantemente brancos. A Nike assumiu o pagamento das multas para que Jordan pudesse usar os emblemáticos tênis em vermelho e preto, as cores do Chicago Bulls, uma ação que mudou para sempre a estética da liga.

“Air: A História Por Trás do Logo” é uma reflexão sobre o triunfo capitalista, mas é também um filme que se destaca pela qualidade do roteiro e das atuações, oferecendo uma experiência de entretenimento que vai além da narrativa convencional de sucesso.

Filme: Air: A História Por Trás do Logo

Direção: Ben Affleck

Ano: 2023

Gênero: Drama

Nota: 10/10