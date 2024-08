A mais bonita história de amor moderna da Netflix: encantadora, melancólica, charmosa e adorável

Filmes voltados para o público jovem, especialmente comédias românticas, enfrentam o risco de cair em armadilhas narrativas que perpetuam estereótipos e normas sociais ultrapassadas. “Você nem Imagina”, dirigido por Alice Wu e lançado na Netflix em 2020, emerge nesse cenário como uma obra que responde à demanda por uma transformação no subgênero coming-of-age. Mantendo a estrutura tradicional das narrativas sobre a adolescência, o filme se destaca por explorar, de forma inovadora, a maneira como o protagonista lida com o caos interno típico dessa fase da vida.

No enredo, acompanhamos Ellie Chu, uma estudante de uma pequena cidade chamada Squahamish, que vive com o pai, ambos isolados em sua solidão. Ellie, interpretada por Leah Lewis, utiliza seu talento para a escrita como forma de ganhar dinheiro, redigindo textos para seus colegas. A história toma um rumo inesperado quando Paul Mansky, vivido por Daniel Diemer, a contrata para escrever uma carta de amor destinada a Aster Flores, papel de Alexxis Lemire, uma das garotas mais populares da escola. A partir desse ponto, a jornada de autodescoberta de Ellie se intensifica, revelando suas inseguranças e preconceitos internalizados.

Alice Wu demonstra um controle narrativo preciso, equilibrando delicadeza e firmeza em sua direção. “Você nem Imagina” transcende a típica história de amor adolescente, ao mesmo tempo em que utiliza os clichês do gênero para surpreender o espectador. Os três protagonistas entregam performances que, em determinados momentos, chegam a ser excepcionais, conferindo autenticidade ao drama juvenil que se desenrola.

Conforme Ellie e Paul se aproximam, o roteiro sugere que uma relação amorosa entre eles é inevitável. No entanto, Ellie, que já se reconhecia como homossexual antes de se envolver com Paul, enfrenta um dilema interno de autoafirmação. A complexidade de seus sentimentos é tratada com sensibilidade por Wu, que evita simplificações e explora a angústia da protagonista com profundidade.

Aster, por sua vez, evolui como personagem, despindo-se de estereótipos e revelando uma camada mais profunda de insegurança e autoengano. Seu relacionamento com Ellie se torna cada vez mais significativo, desafiando as convenções sociais que a prendem em uma vida de mentiras confortáveis. A relação entre elas levanta questões sobre identidade, aceitação e os desafios de viver uma verdade pessoal em um ambiente conservador.

O desfecho do filme, marcado por uma cena em uma estação de trem, é um poderoso símbolo de despedida e renovação, evocando clássicos do cinema. Ao embarcar em uma nova fase de sua vida, Ellie é acompanhada por Paul, e não por Aster, enfatizando a importância da amizade em sua jornada de crescimento.

Alice Wu foi clara em sua intenção: “Você nem Imagina” não é uma história de amor tradicional. Ao desafiar as expectativas do público e rejeitar os clichês fáceis, Wu cria uma narrativa autêntica e reveladora sobre as complexidades da vida e das relações humanas. No fim, o filme nos lembra que a amizade, muitas vezes, é uma forma de amor tão significativa quanto qualquer romance.

Filme: Você nem Imagina

Direção: Alice Wu

Ano: 2020

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 9/10