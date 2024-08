Faroeste estilizado, divertido, inteligente e de partir o coração, com Kate Winslet, na Netflix

Myrtle Dunnage retorna a Dungatar como uma figura do passado, carregando consigo as cicatrizes de uma história turbulenta. Conhecida agora como Tilly, ela volta à cidade que deixou há três décadas, trazendo lembranças amargas e um objetivo não declarado. Embora o motivo oficial seja cuidar da mãe doente, seu verdadeiro propósito é restaurar um fragmento de dignidade pessoal.

O fato de ter se tornado uma costureira de renome pouco importa; o que realmente a impulsiona são os desejos primordiais que ecoam no título deste filme que mescla elegância com absurdos. “A Vingança Está na Moda”, um faroeste estilizado, explora a intimidade de uma mulher que encobre suas dores com tecidos meticulosamente costurados, criando peças que parecem saídas das melhores casas de alta-costura da França.

Jocelyn Moorhouse adapta “A Modista”, romance de Rosalie Ham publicado em 2000, trazendo à tela uma protagonista complexa, que combina uma busca desesperada por afeto com uma armadura emocional contra tudo e todos. Em parceria com P.J. Hogan, conhecido por “O Casamento de Muriel” (1994), Moorhouse tece uma narrativa que equilibra um feminismo incisivo com o charme necessário para abordar o zeitgeist atual, oferecendo também reflexões filosóficas sobre o poder transformador do amor. O resultado é uma obra envolvente e saborosa.

Histórias de vingança feminina têm ganhado destaque nas produções contemporâneas, como exemplificado por “Bela Vingança” (2020), um thriller com toques de noir que rendeu a Emerald Fennell o Oscar de Melhor Roteiro Original, e “Mademoiselle Vingança” (2018), uma obra neorrenascentista de Emmanuel Mouret baseada em um romance do iluminista Denis Diderot. A ideia de justiça pessoal parece ressoar entre cineastas de diversas partes do mundo, e “A Vingança Está na Moda” segue essa tendência, com Moorhouse e Hogan se aventurando em terrenos semelhantes aos explorados por Tim Burton e David Lynch.

Tilly nunca revela suas verdadeiras intenções em Dungatar, permitindo que o público se deixe enganar por sua aparência impecável. Ela é uma justiceira com um lado sombrio cuidadosamente oculto, dotada de uma habilidade quase sobrenatural para discernir amigos de inimigos enquanto revisita seu passado.

Em uma das primeiras cenas, Tilly chega ao antigo lar da mãe, Molly, que agora é uma mulher doente e mentalmente instável. Vestindo um elegante traje em tons contrastantes e um chapéu de aba larga que remete a Chanel, ela causa uma impressão imediata, embora o sargento Farrat, que mantém a ordem na cidade, acredite que ela esteja usando um vestido Dior.

Hugo Weaving, que interpreta Farrat, também é um personagem multifacetado, e Moorhouse o utiliza de maneira astuta para enriquecer a trama, elevando-o de um mero coadjuvante a uma figura central em várias cenas, ao ponto de ofuscar a Mad Molly de Judy Davis, que oferece uma performance simultaneamente cômica e trágica.

Após vencer o Oscar de Melhor Atriz por sua interpretação em “O Leitor” (2008), Kate Winslet encarna uma femme fatale em “A Vingança Está na Moda”, na Netflix, embora menos ameaçadora do que sua personagem anterior. Sua aura macabra é suavizada pelos figurinos de Margot Wilson, que desempenham um papel crucial na narrativa. O filme caminha para um desfecho inevitável, com um clímax sangrento que ecoa o de “Bela Vingança”, mas que é temperado pelo desejo humano por conexão.

À medida que Tilly se envolve mais com os habitantes de Dungatar, sua necessidade de retribuição se transforma em um anseio por algo mais profundo, materializado em seu relacionamento com Teddy McSwiney, interpretado por Liam Hemsworth. A diferença de idade entre eles não impede que Tilly se entregue à paixão, mesmo sabendo dos riscos. Em um mundo onde a vingança parece ser o grito de guerra, o amor ainda encontra um espaço para florescer, oferecendo um raio de esperança em meio ao cinismo predominante

Filme: A Vingança Está na Moda

Direção: Jocelyn Moorhouse

Ano: 2015

Gêneros: Comédia/Faroeste

Nota: 9/10