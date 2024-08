Filme que arrecadou 2,5 milhões de dólares no primeiro dia de estreia e já foi visto por 140 milhões de pessoas na Netflix

Com o avanço da vida, a maturidade traz consigo uma compreensão mais clara dos vínculos que formamos na juventude. Esses laços, por terem sido estabelecidos em uma fase tão significativa, tendem a resistir aos desafios que o tempo impõe. A força dessa conexão, aliada aos desejos humanos, mesmo que às vezes pareçam seguir caminhos distintos, cria algo novo e enigmático, um sentimento que se recusa a desaparecer.

Contudo, este não é o cenário retratado em “Glass Onion: Um Mistério Knives Out”. No segundo filme de uma série que promete longevidade, Rian Johnson mantém a estrutura de um suspense afiado, ao mesmo tempo que amplia o universo dramático de seus personagens — indivíduos abastados, entediados e que se entregam a jogos perigosos para tentar fugir da própria irrelevância.

Inspirado por uma música dos Beatles, o roteiro de Johnson explora as muitas camadas das interações humanas, que, embora pareçam claras, escondem sentimentos transformados em ódio. O diretor, sem esconder sua admiração por Agatha Christie (1890-1976), presta homenagem ao estilo da escritora, mas com uma abordagem única. A narrativa é apimentada com doses precisas de humor, criando uma obra que a própria Dama do Crime provavelmente apreciaria.

Assim como no primeiro filme da série, Johnson desafia as convenções do gênero, brincando com a estrutura do enredo e deixando em aberto quem será o assassino, cujo crime ainda não ocorreu. No filme de 2019, o cadáver era Harlan Thrombey, um renomado autor de histórias macabras, morto com extrema violência aos 85 anos em sua própria casa. Agora, Benoït Blanc, o detetive sofisticado interpretado por um cada vez mais versátil Daniel Craig, é convidado a participar das extravagâncias de um grupo de personagens com mais problemas do que aparentam.

A crítica social, sutilmente inserida pelo diretor-roteirista, permanece intacta, destacando, por exemplo, a alienação cômica e trágica de Kate Hudson no papel de Birdie Jay, uma socialite desprovida de inteligência que tenta compensar seu vazio existencial com festas escandalosas e publicações controversas nas redes sociais. Enquanto isso, Cassandra Brand, interpretada por Janelle Monáe, surge como a voz da razão, determinada a revelar os segredos mais obscuros do grupo.

O único ponto fraco de “Glass Onion: Um Mistério Knives Out”, na Netflix, talvez seja sua duração excessiva, que pode levar o público a especular demais sobre o desfecho. Ainda assim, nada que não possa ser ajustado em uma próxima aventura de Benoït Blanc.

Filme: Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Direção: Rian Johnson

Ano: 2022

Gêneros: Thriller/Crime/Comédia

Nota: 9/10