Faça um favor a si mesmo e tire 43 minutos do seu dia para assistir ao filme mais adorável e encantador da Netflix

Andrew Young e Susan Todd, aclamados documentaristas, construíram uma carreira que se destaca pela profunda e autêntica conexão com o meio natural. De Croton-on-Hudson, onde residem, eles têm oferecido contribuições inestimáveis ao cinema documental por meio da Archipelago Films, produtora que fundaram e que hoje é sinônimo de excelência e inovação no gênero. Seus filmes não são apenas registros visuais, mas verdadeiras explorações sensíveis das complexidades que habitam nosso entorno natural.

Um exemplo notável dessa dedicação é o documentário “Jardim Selvagem”. Mais do que uma obra cinematográfica, o filme é o fruto de duas décadas de observação paciente e um estudo minucioso da vida que prospera nos arredores de sua residência. Em colaboração com SK Films e o Instituto Médico Howard Hughes, Young e Todd criaram um trabalho que convida o espectador a mergulhar em uma visão íntima e rara da fauna e flora locais. Através do uso magistral de câmeras escondidas em tocas, ninhos e outros abrigos naturais, o filme revela comportamentos animais que, na maioria das vezes, permanecem invisíveis ao olhar humano. É uma experiência que transcende o simples ato de assistir, levando o público a uma imersão que educa e, ao mesmo tempo, fascina.

No coração do documentário está Katie, uma jovem cujo cotidiano é, como o de tantos outros, permeado por telas e dispositivos eletrônicos. “Jardim Selvagem” nos conduz por sua jornada de redescoberta do mundo ao redor de sua casa, onde ela descobre um universo vibrante de vida que antes passava despercebido. Essa narrativa não é apenas uma história de descoberta pessoal, mas também uma reflexão sobre o crescente afastamento entre o ser humano e a natureza. Em um mundo dominado pela tecnologia, o filme oferece um lembrete potente: as maravilhas do mundo natural ainda têm o poder de nos surpreender e transformar, em maneiras que as interações digitais nunca conseguirão.

O documentário vai além de sua superfície visualmente deslumbrante, oferecendo uma conexão emocional com o público que poucos filmes conseguem. Com uma abordagem que consegue ser acessível e profundamente envolvente, “Jardim Selvagem” transcende barreiras culturais e etárias, tocando espectadores de todas as origens. A jornada de Katie é mais do que uma simples redescoberta da natureza; é um convite para todos nós, para que olhemos com mais atenção ao nosso redor e reconheçamos que as maiores maravilhas podem estar onde menos esperamos. O filme celebra não apenas a biodiversidade, mas também o ciclo contínuo de renovação que é o cerne de toda a vida na Terra.

“Jardim Selvagem” não se contenta em ser apenas uma experiência visual; ele busca tocar na essência do espectador, evocando uma reflexão sobre nossa relação com o mundo natural. É uma obra que, com sua simplicidade cativante e sua profundidade extraordinária, nos convoca a reavaliar o que consideramos essencial. Em última instância, “Jardim Selvagem” é mais do que um documentário; é um chamado à reconexão, um apelo para que voltemos nossos olhos, mentes e corações para o que há de mais genuíno e essencial: a vida em sua forma mais pura e autêntica.

Filme: Jardim Selvagem

Direção: Andrew Young e Susan Todd

Ano: 2018

Gêneros: Documentário/Drama

Nota: 8/10