Um dos filmes mais assistidos da história da Netflix, ação acumula 160 milhões de visualizações

O filme “O Projeto Adam” não cativa de imediato, mas logo revela o domínio de Shawn Levy sobre o conceito do tempo, tema que ele aborda com destreza, sem exageros ideológicos. Levy, que também dirigiu “Free Guy: Assumindo o Controle” (2021), retorna à ficção científica com Ryan Reynolds no papel principal. Ao explorar a natureza humana, Levy destaca nossa constante busca por redenção, sugerindo que a fragilidade inerente à condição humana nos impele a buscar salvadores, ainda que esses também sejam imperfeitos.

Levy constrói uma narrativa que examina como cada era enfrenta seus próprios desafios, alguns facilmente superáveis, enquanto outros nos consomem completamente. O filme levanta a questão: até que ponto alguém estaria disposto a retroceder no tempo para enfrentar medos já superados e revisitar pessoas que nos causaram dor? As memórias, encapsuladas em um passado que nos moldou, despertam o desejo de corrigir erros e evitar tragédias, um anseio que ressurge ao longo da história da humanidade, mesmo sabendo que grandes transformações sempre trazem consequências imprevisíveis.

Ryan Reynolds entrega uma atuação memorável como Adam Reed, um herói relutante, deslocado e cínico, cuja complexidade é evidente desde a primeira cena. Em uma missão que envolve roubar um jato para viajar do ano 2050 para 2022, Adam busca alterar eventos que impactaram profundamente sua vida. A trama, escrita por Jonathan Tropper, Mark Levin, Jennifer Flackett e T.S. Nowlin, retrata as viagens no tempo como um recurso comum no futuro, e Adam o utiliza para confrontar os fantasmas do seu passado.

A complexidade de Adam é aprofundada através de sua interação com seu eu mais jovem, interpretado por Walker Scobell. Aos 12 anos, Adam enfrenta as dificuldades típicas da adolescência, como bullying e isolamento, mas demonstra uma maturidade surpreendente na forma como lida com essas situações. A dinâmica entre os dois Adams revela a continuidade de personalidade, onde o sarcasmo se torna uma característica marcante do personagem ao longo do tempo. Scobell, ao lado de Jennifer Garner, que interpreta Ellie, a mãe de Adam, captura a essência do personagem de forma convincente, mostrando a dor de uma mãe viúva que ainda luta para superar a perda recente.

O encontro entre o jovem Adam e sua versão adulta é um dos momentos mais poderosos do filme, evidenciando a química entre os dois atores e a coerência na construção do personagem. A percepção do Adam adulto de que, apesar das cicatrizes e das falhas, o garoto que ele foi continua sendo uma parte vital de quem ele se tornou, ressoa profundamente com qualquer pessoa que já refletiu sobre sua própria jornada de crescimento.

Embora o filme apresente algumas das melhores cenas em seu primeiro ato, a trama eventualmente se volta para os clichês do gênero, evocando memórias de clássicos como “O Exterminador do Futuro” (1984) e “De Volta para o Futuro” (1985). O filme também incorpora elementos de “Alta Frequência” (2000), mas sem grande inovação. Personagens como Louis, o pai de Adam, interpretado por Mark Ruffalo, e Laura, sua esposa, vivida por Zoe Saldaña, são inseridos em um cenário futurista que remete a várias obras de ficção científica anteriores, como “Guerra nas Estrelas” e “Eu, Robô”. As lutas contra a vilã Maya Sorian, interpretada por Catherine Keener, carecem de originalidade e parecem repetitivas, remetendo a combates já vistos em produções anteriores.

O verdadeiro ponto forte de “O Projeto Adam”, na Netflix, é sua habilidade de explorar a dualidade de uma única pessoa, dividida entre o passado e o presente, forçada a confrontar suas fraquezas e a crescer a partir delas. O filme oferece uma reflexão profunda sobre como todos somos, de certa forma, versões diferentes de nós mesmos ao longo do tempo, e como as experiências passadas moldam nosso futuro. Essa introspecção ressoa com a audiência, especialmente para aqueles que já passaram pela turbulência da adolescência e tiveram que encontrar um caminho através das dificuldades da vida. Levy sugere que, embora a vida nos teste continuamente, é possível seguir em frente, aceitando nossas imperfeições e buscando crescimento sem rancores.

Filme: O Projeto Adam

Direção: Shawn Levy

Ano: 2022

Gêneros: Ficção Científica/Drama/Aventura

Nota: 8/10