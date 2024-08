Faça um favor a si mesmo e assista a este filme minimalista sobre a busca pela felicidade na Netflix. Vale cada segundo

Em que ponto uma pessoa se sente verdadeiramente realizada? É quando alcança o emprego ideal, possui uma casa confortável, e tem uma família feliz, com direito a um cachorro? Para Selima Taibi, conhecida como Mogli, e seu namorado Felix Starck, protagonistas do documentário “Destino > Felicidade”, isso não bastava. Apesar de uma carreira promissora na música e de uma vida aparentemente completa em Berlim, eles sentiram que faltava algo essencial. Decidiram então embarcar em uma jornada para explorar novas formas de plenitude, vendendo tudo e partindo em um ônibus escolar transformado em casa, atravessando a América do Norte com seu fiel cão, Rudi.

O documentário, desde o início, cativa o espectador ao mostrar o meticuloso processo de conversão do ônibus em um lar sobre rodas. Enquanto Starck se dedica à reforma, Mogli relembra como se conheceram durante uma viagem de bicicleta em 2014, resultando em outro documentário autobiográfico, “Pedal The World”. No entanto, à medida que a viagem avança, surgem as dificuldades e as frustrações, como a impossibilidade de usar drones nas Cataratas do Niágara e os desafios enfrentados no México, onde as más condições das estradas e o desgaste do veículo complicam a jornada.

Um dos momentos mais marcantes do documentário é o impacto da viagem na saúde de Rudi. O cão, inicialmente cheio de energia, começa a sofrer com o calor, a alimentação irregular e as acomodações improvisadas. Seu estado de saúde deteriora ao ponto de precisar de atendimento veterinário urgente devido a uma giardíase. Essa situação lança uma sombra sobre a aventura do casal, questionando as implicações éticas de tal empreendimento.

Ao final da viagem, Mogli e Starck retornam de avião para Frankfurt, deixando para trás o ônibus que simbolizava seus sonhos e esperanças. Rudi, o verdadeiro herói desta história, sobrevive para ver o fim dessa jornada. O documentário levanta questões sobre até que ponto a busca por uma vida alternativa pode ser autêntica, e se os sacrifícios, especialmente os impostos a terceiros, valem o preço da realização pessoal.

Filme: Destino > Felicidade

Direção: Selima Taibi

Ano: 2017

Gêneros: Documentário/Aventura

Nota: 7/10