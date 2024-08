Ação com Colin Firth arrecadou mais de 1,4 bilhão de reais nos cinemas mundiais e acaba de chegar à Netflix

Sequência de “Kingsman: O Serviço Secreto”, “Kingsman: O Círculo Dourado” dá continuidade aos eventos do primeiro filme da franquia, baseada nos quadrinhos criados por Mark Millar e Dave Gibbons. O filme mergulha novamente no universo da espionagem, desta vez expandindo suas fronteiras para além do Reino Unido e apresentando novos aliados e inimigos formidáveis.

Eggsy (Taron Egerton), que anteriormente foi recrutado pela organização secreta Kingsman, já está plenamente estabelecido como um agente experiente. Sua vida, agora dividida entre missões perigosas e um relacionamento amoroso com a Princesa Tilde (Hanna Alström), toma um rumo sombrio quando a Kingsman sofre um golpe devastador. Uma invasão hacker orquestrada por uma misteriosa vilã elimina quase todos os agentes da organização.

O ataque é liderado por Poppy Adams (interpretada por Julianne Moore), a maior narcotraficante do mundo. Poppy é uma figura excêntrica e cruel, que opera a partir de um esconderijo na selva inspirado em uma cidade americana dos anos 1950. Embora seu exterior seja aparentemente amigável e acolhedor, ela é uma personagem profundamente psicótica, obcecada pelo controle e pelo poder. Poppy tem um plano ambicioso e macabro: pressionar os governos do mundo inteiro para legalizar seu império das drogas, e para isso, ela lança uma ofensiva global usando uma droga contaminada, que causa uma intoxicação mortal em larga escala.

Após a destruição quase completa da Kingsman, apenas dois de seus membros sobrevivem: Eggsy e Merlin (Mark Strong), o especialista em tecnologia da organização. Sem alternativas e com poucas pistas, eles colocam em prática o “Plano Juízo Final”, um protocolo de emergência que os leva a seguir uma série de pistas até uma destilaria de whisky nos Estados Unidos. Lá, eles descobrem a Statesman, uma organização irmã da Kingsman que opera disfarçada como uma destilaria.

Na Statesman, Eggsy e Merlin encontram novos aliados, incluindo Tequila (Channing Tatum), Whiskey (Pedro Pascal), Champ (Jeff Bridges), e Ginger Ale (Halle Berry). Eles também ficam surpresos ao encontrar Harry Hart (Colin Firth), o mentor de Eggsy, que todos acreditavam estar morto. No entanto, Harry não é mais o mesmo. Depois de levar um tiro na cabeça durante os eventos do primeiro filme, ele foi salvo pela Statesman, mas perdeu a memória, acreditando ser um lepidopterologista (especialista em borboletas). A recuperação de Harry se torna crucial para a missão, e Eggsy e Merlin fazem de tudo para ajudá-lo a recobrar sua verdadeira identidade.

O filme é bom não só pelo enredo, mas também pelo elenco de estrelas. Além dos já mencionados, Sir Elton John faz uma participação especial como ele mesmo. Ele é mantido como refém por Poppy em seu refúgio na selva, oferecendo momentos de humor e ação que se tornaram um dos pontos altos do filme.

“Kingsman: O Círculo Dourado” é uma obra repleta de referências a clássicos do cinema de espionagem e ação. A direção de Matthew Vaughn combina cenários exuberantes com efeitos visuais de ponta, criando um mundo onde o real e o surreal se misturam. Desde cenas de luta coreografadas com precisão até a criação de gadgets e armas inusitadas, o filme mantém a tradição da franquia de subverter os clichês do gênero enquanto entrega entretenimento de alta octanagem.

Além dos visuais impressionantes, o filme também explora temas de lealdade, sacrifício e as complexas dinâmicas de poder dentro de organizações secretas. O humor britânico característico da franquia permanece intacto, agora enriquecido por elementos da cultura americana trazidos pelos personagens da Statesman. Essa fusão de estilos resulta em um filme que, embora tenha recebido críticas mistas, foi um sucesso de bilheteria e consolidou ainda mais o status de “Kingsman” como uma das franquias mais únicas e inovadoras do cinema de ação contemporâneo.

“Kingsman: O Círculo Dourado”, na Netflix, é uma continuação digna, que expande o universo da série com novos personagens, desafios e muitas surpresas, mantendo a essência irreverente e estilosa que conquistou fãs em todo o mundo.

Filme: Kingsman: O Círculo Dourado

Direção: Matthew Vaughn

Ano: 2017

Gênero: Ação/Aventura/Comédia

Nota: 9