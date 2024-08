Leve e bobinho, filme que vai te fazer começar a semana com pé direito acaba de chegar à Netflix

Muitas garotas sonham com fama e sucesso. Celebridades como Taylor Swift, Beyoncé e Rihanna despertam os sonhos e fantasias de milhares de adolescentes. A fama, o dinheiro e a oportunidade de viver experiências incríveis, como subir em um palco diante de milhares de pessoas, viajar pelo mundo e ter muitos seguidores nas redes sociais, parecem compor a vida perfeita.

No entanto, a fama também tem seus desencantos. A falta de privacidade, de autonomia e a impossibilidade de participar de eventos que, embora corriqueiros, são o que tornam a vida especial, como ir a um baile de formatura ou ter um namoro comum, são alguns dos aspectos negativos. As relações são estranhas, sempre observadas e expostas quando todos os olhares estão voltados para você. Às vezes, isso pode ser enlouquecedor.

Em “Honey Girls”, Ashanti interpreta Fancy G, uma celebridade do pop que atrai uma legião de fãs adolescentes. Ela decide convocar, por meio das redes sociais, jovens talentos para lançá-los. O concurso reúne um grupo de adolescentes talentosas e cheias de sonhos, entre elas Maya (Aliyah Mastin), Alex (Frankie McNellis) e Charlie (Ava Grace), três garotas que se conectam imediatamente ao se conhecerem.

O trio se torna inseparável, o que as leva a aprimorar juntas sua musicalidade enquanto tentam ser aprovadas nos testes de Fancy G para assinar um contrato. No entanto, quanto mais tempo passam juntas, mais têm certeza de que querem seguir uma carreira em conjunto como um grupo musical, e não solo. O problema é que Fancy G tem aversão a grupos. Isso se deve ao fato de que, no início de sua carreira, ela fazia música acompanhada de suas melhores amigas em um grupo musical inseparável.

Em algum momento, no entanto, as colegas decidiram virar as costas para Fancy G e tirá-la do grupo. Apesar de se sentir traída, Fancy G alcançou voos mais altos e acabou se tornando um ícone da música pop.

Enquanto realiza os testes com as garotas, ela relembra o início de sua carreira e as coisas que deixou de fazer ao longo do tempo, como compor, devido à falta de tempo. Agora, como intérprete de canções que não são suas, Fancy G sente falta dos tempos em que a música era algo emocionante em sua vida.

“Honey Girls”, na Netflix, é uma comédia adolescente leve e despretensiosa, com várias cenas musicais, um certo nível de conforto e diversão, mas sem oferecer nada extraordinário ou inovador. O filme é basicamente uma sessão da tarde, um “comfort movie”, algo do qual não se pode esperar mais do que entretenimento.

É difícil avaliar a qualidade quando a história é despretensiosa nesse nível. As cantoras são talentosas, o elenco tem química, e tudo é agradável como deve ser. No entanto, é importante manter as expectativas dentro de um nível de realidade: o filme é praticamente uma comédia familiar, algo para se ver com as crianças, sem grandes ambições ou aspirações a prêmios importantes.

Filme: Honey Girls

Direção: Trey Fanjoy

Ano: 2021

Gênero: Comédia/Família/Musical

Nota: 7