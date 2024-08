Nenhum filme é igual a esse: suspense de ação da Netflix para quem tem coração forte e estômago de ferro

No thriller norueguês “The Trip” (2021), dirigido por Tommy Wirkola, um casal em crise, Lars e Lisa, interpretados por Aksel Hennie e Noomi Rapace, decide solucionar seus problemas conjugais da maneira mais extrema: planejam matar um ao outro. O filme é uma montanha-russa de emoções que mistura humor negro com suspense, levando o espectador a questionar até onde duas pessoas vão para conseguir o que desejam.

A trama gira em torno do casal que decide passar um fim de semana em um chalé isolado, presente de Mikkel, pai de Lars, vivido por Nils Ole Oftebro. Enquanto fingem tentar salvar o casamento, cada um deles, secretamente, trama o assassinato do outro para embolsar o seguro de vida. Esta premissa macabra se desenrola com uma série de reviravoltas engenhosas que são o coração pulsante do roteiro. Inspirado por outros filmes como “La Misma Sangre” (2019) do argentino Miguel Cohan, “The Trip” explora o quão longe a mente humana pode ir em nome da ganância.

O diretor Tommy Wirkola habilmente cria uma atmosfera tensa com cenas filmadas em espaços apertados, intensificando o suspense e capturando cada emoção à flor da pele. Enquanto Lars conta com o apoio do atrapalhado Viktor, um ex-funcionário da dupla interpretado por Stig Frode Henriksen, a história evolui para um jogo de gato e rato recheado de humor ácido e inesperados momentos cômicos. A câmera perspicaz captura até os menores detalhes, como as gotas de sangue na lente, conferindo ao filme uma estética única que, apesar de parecer um defeito técnico, serve ao propósito estético da trama.

Na medida em que as intenções assassinas se tornam claras, os dois protagonistas se enfrentam em um embate mortal que remete à tensão de “Atração Fatal” (1987). O filme mergulha fundo na dinâmica conturbada de Lars e Lisa, expondo seus segredos e ressentimentos em uma série de confrontos dramáticos e violentos.

A virada surpreendente ocorre com a entrada de três novos personagens: Dave, Petter e Roy, três presidiários que se escondem no chalé após fugirem da prisão. Este trio transforma o cenário em um caldeirão de tensão e caos, à medida que cada um deles desenvolve seu próprio arco dramático, sem pressa, mas de maneira eficaz. Petter, interpretado por Atle Antonsen, lidera o grupo e conduz a narrativa em direção a um clímax imprevisível e emocionante.

O ponto alto do filme é a performance de Aksel Hennie, que inicialmente retrata Lars como um homem arrogante e insensível, mas que se transforma ao longo da narrativa em um anti-herói inesperado. Sua tentativa de enganar os invasores com um plano ousado só é possível graças à chegada inesperada de Mikkel, alertado por Hans (Tor Erik Gunstrom), um vizinho do chalé. O conflito se intensifica em uma série de confrontos finais que testam os limites dos personagens.

“The Trip” é uma experiência cinematográfica que desafia a audiência com seu humor mordaz e sua trama repleta de surpresas. Ao evocar produções como “Kill Bill” (2003) de Quentin Tarantino, mas mantendo uma identidade própria, o filme de Tommy Wirkola explora as complexidades do amor e do casamento, revelando como a proximidade pode tanto unir quanto destruir. Com uma mistura de leveza e intensidade, “The Trip” é uma história de sobrevivência e autodescoberta, onde o amor fere, mas é inegavelmente lindo.

Filme: The Trip

Direção: Tommy Wirkola

Ano: 2021

Gêneros: Ação/Suspense

Nota: 9/10