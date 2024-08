Último dia para assistir na Netflix: uma das histórias de amor mais arrebatadoras de todos os tempos

Houve uma era em que o romance dominava Hollywood, mas hoje as comédias românticas ocupam essa posição. No entanto, os dramas românticos genuínos, que oferecem narrativas profundas e emocionantes sobre o amor verdadeiro superando desafios, são escassos. Muitas vezes, essas histórias se passam em épocas passadas, pois o amor parece perder parte de seu impacto em um mundo saturado de sexo fácil e superficial. Ainda assim, “O Despertar de Uma Paixão” (2006) destaca-se como uma obra de arte intelectual, capturando o poder transformador do amor. Baseado no romance de 1925 do britânico William Somerset Maugham, este filme consegue cativar por sua profundidade e importância.

O diretor John Curran respeita o cerne do romance de Maugham. A protagonista, Kitty, interpretada por Naomi Watts, é mais preocupada com a pressão de seus pais do que com seu estado de solteirona. Em uma época em que o casamento era quase uma obrigação social, sua família quer vê-la casada, especialmente depois que sua irmã mais nova se casa. Quando a mãe começa a espalhar comentários desdenhosos, Kitty sente-se encurralada. Walter Fane, interpretado por Edward Norton, é um bacteriologista apaixonado que vê em Kitty a chance de um amor verdadeiro. Apesar de não receber sinais de Kitty, ele propõe casamento de forma desajeitada, pressionado pelo tempo antes de seu retorno à China, onde pesquisa doenças como o cólera. O casamento acontece sem romance, mais como uma fuga da pressão social.

Curran, também conhecido por “Tentação” (2004), dá vida à complexidade filosófica do livro de Maugham. O roteiro de Ron Nyswaner questiona a instituição do casamento e o que realmente faz duas almas infelizes se encontrarem. Kitty e Fane, sem interesses comuns, são forçados a depender um do outro em um ambiente estranho e hostil na China dos anos 1920. A trilha sonora de Alexandre Desplat ressalta a solidão dos personagens, enquanto memórias borradas e fantasmas do passado emergem. Curran, como Maugham, usa o cenário para intensificar o isolamento e a miséria, um pano de fundo perfeito para a luta interna dos protagonistas.

A situação de Kitty se complica quando ela conhece Charlie Townsend, um diplomata charmoso interpretado por Liev Schreiber. Presa em ilusões, Kitty se envolve com Townsend, levando a consequências dramáticas. Sua incapacidade de aceitar a realidade a faz parecer imatura, e Naomi Watts traz à sua personagem a complexidade de uma mulher que manipula homens e situações sem remorso. Fane, cego por sua obsessão, e Townsend, um sedutor impenitente, acabam envolvidos em um jogo de poder e destruição. É Kitty, no entanto, que mostra um desejo profundo de mudança, abraçando a oportunidade de transformação após a saída de Fane de sua vida.

“O Despertar de Uma Paixão” é uma obra que explora as nuances do amor e do fracasso em meio a um cenário de desesperança. Kitty, Fane e Townsend vivem em uma tensão constante, onde apenas Kitty recebe a chance de recomeçar. Com uma determinação renovada, ela recusa voltar ao passado e busca um futuro que não esteja amarrado pelas limitações do casamento tradicional. O filme se consolida como um retrato profundo de relacionamentos fracassados, onde a verdadeira libertação é encontrada na aceitação das próprias falhas e no desejo de mudança.

Filme: O Despertar de Uma Paixão

Direção: John Curran

Ano: 2007

Gênero: Romance/Drama

Nota: 10/10