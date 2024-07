Indicado a 157 prêmios, incluindo 3 Oscars, obra-prima de Dennis Villeneuve, com Benicio del Toro, na Netflix

Em um contexto onde a moralidade e a legalidade se entrelaçam de maneiras perturbadoras, Kate Macer (Emily Blunt), uma dedicada agente do FBI especializada em sequestros, recebe uma incumbência complexa de seu superior. Aceitando um convite para se juntar a uma operação de combate ao narcotráfico sob a liderança do Departamento de Defesa, Kate se vê imersa em uma realidade que desafia todas as normas que conhecia.

A missão conta com a participação do astuto agente da CIA Matt Graver (Josh Brolin) e do enigmático mercenário Alejandro (Benicio Del Toro), cuja capacidade de transitar entre os barões da droga e as autoridades de países como Colômbia, Estados Unidos e México, o torna uma figura tanto intrigante quanto temível.

Durante o desenrolar da operação, Kate é exposta a uma faceta das forças policiais que opera sem o respaldo da lei ou da ética, ignorando as fronteiras da moralidade e não temendo a Justiça. Este espectro de autoridade, desprovido de rastros e restrições constitucionais, persegue seu objetivo de desmantelar os mais poderosos líderes do narcotráfico, que governam um império de violência extrema e inimaginável, muito distante do mundo seguro e confortável ao qual estamos habituados.

A cada passo, Kate se vê em constante confronto com as táticas extremas adotadas pela equipe. Ela tenta, em vão, impor limites e pondera abandonar a operação, abalada pela brutalidade que testemunha. Ainda assim, ela reconhece que o impacto do trabalho realizado com seu parceiro Reggie Wayne (Daniel Kaluuya) nas ruas é ínfimo em comparação com a abrangência dessa missão. Kate emerge como uma heroína movida por um forte senso de justiça e moralidade, uma figura vulnerável, porém determinada, disposta a lutar até o fim pelos seus princípios.

Dirigido com maestria por Denis Villeneuve e roteirizado por Taylor Sheridan, “Sicario: Terra de Ninguém” transcende o gênero de ação, apresentando-se com a intensidade e a profundidade de um drama de guerra, complementado por uma trilha sonora carregada de suspense.

As cenas de violência explícita, retratadas com uma crueza sem rodeios, podem chocar os espectadores, mas refletem o compromisso de Villeneuve em apresentar uma realidade que vai além das reportagens e supera nossos piores medos e imaginações. Com atuações excepcionais, “Sicario”, na Netflix, se revela uma obra de impacto devastador, oferecendo uma experiência cinematográfica visceral e inesquecível.

Filme: Sicario: Terra de Ninguém

Direção: Dennis Villeneuve

Ano: 2015

Gênero: Ação / Policial

Nota: 10/10